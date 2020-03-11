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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Seyyid Abdülkadir Geylani, Konya, Güncel

ANKARA Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'

Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'KONYA'da cezaevinde 15 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve bazı mahkumların da hafızlığa başlamasını sağlayan hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz'e (30), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 'Uluslararası İyilik...

11.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:23
ANKARA Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'

Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'

KONYA'da cezaevinde 15 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve bazı mahkumların da hafızlığa başlamasını sağlayan hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz'e (30), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilecek.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, 2015 yılında işledi bir suç nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Tekgöz, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında açılan kursa katılarak, cezaevi vaizlerinden Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Daha sonra hafız olmaya karar veren ve 15 ayda hafızlığını tamamlayan Tekgöz, düzenlenen icazet töreninde sarık ve cübbesini giydi. Diğer arkadaşlarına da örnek olan Tekgöz, cezaevindeki 13 kişinin hafızlık eğitimi almasına da vesile oldu. Tekgöz'ün bu başarısı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın da (TDV) dikkatini çekti. TDV tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek programda Tekgöz, 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Tekgöz, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

'HAFIZ KİMDİR?' DİYE SORSALAR BİLMEZDİM'

2015 yılının kasım ayında bir olay nedeniyle cezaevine girdiğini ve cezaevine girmeden önce madde bağımlısı olduğunun belirten Tekgöz, "Cezaevinde Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Bu kursta Kur'an-ı Kerim'i sıfırdan öğrenmeye başladım. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra mahkeme sürecim devam ediyordu. Yargılama sonunda da ceza almıştım. Bu süreyi en iyi nasıl geçirebilirim diye düşünüyordum. O gün bana, 'Hafızlık nedir, hafız kimdir?' diye sorsalar bunun cevabını verecek bilgim yoktu. Ama Allah tarafından kalbime gelen bir duyguyla hafız olmaya karar verdim. Bunu cezaevi vaizleriyle paylaştım. Onlar da gayet güzel karşıladılar. 'Bismillah' deyip başladık. Allah'ın da yardımıyla kısa sürede hafızlığımı tamamladım" dedi.

Cezaevine girmeden önce sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Tekgöz, "Kur'an-ı Kerim ile tanıştıktan sonraki hayatım müthiş bir şekilde değişti. Şimdi inşallah perşembe günü de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İyilik Ödülleri'ne katılacağım. Bu da güzel bir duygu, Rabbimin bir lütfu" diye konuştu.

'KUR'AN-I KERİM İLE TANIŞTIĞIMDA YAŞADIĞIMI ANLADIM'

Cezaevine girdiğinde ilköğretim mezunu olduğunu ve buradaki eğitim fırsatından faydalanarak açık liseyi bitirdiğini belirten Tekgöz, şöyle konuştu:

"Bu sene üniversite sınavına da girmeyi düşünüyorum. Şu an az bir cezam kaldı. O bittikten sonra üniversite sınavını kazanırsam ilahiyat bölümünü okumak istiyorum. Amacım bu yolda ilerlemek. Bu yol öyle güzel bir yol ki ben Kur'an-ı Kerim ile tanıştığım zaman yaşadığımı anladım. Ondan önceki hayatımda ömrümü hep boşa geçirmişim. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladıktan sonra insanın kapalı kapılar arkasında olsa bile kapıların sonuna kadar açıldığının bizzat şahidiyim. Benim diğer mahkumlara tavsiyem, kendilerini maneviyata doğru yönlendirmeleri. Yapmış olduğu hatalardan dolayı pişman olup, aynı hataları tekrar yapmamaları."

ANKARA Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'

Kaynak: DHA

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ANKARA Cezaevinde hafız olan hükümlüye 'Uluslararası İyilik Ödülü'

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