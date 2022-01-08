Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve braille alfabeli tablet hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Engelsiz bir Başkent' hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiği Ankara'da sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yapılarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediyor. "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Altınokta Körler Derneği iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve braille alfabeli tablet hediyesi

Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlik kapsamında görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve braille alfabeli tablet hediye edildi. Engelli bireylerin bir yandan sosyalleşmelerini sağlarken bir yandan da mevcut sorunlarının çözümü konusunda duyarlı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Amacımız görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına farkındalık oluşturmak için ortak bir çalışma yapmaktı. Onların engelsiz bir yaşama kavuşmaları için çalışıyor, 'Engelsiz yaşam herkesin hakkıdır' diyoruz" dedi.

Altınokta Körler Derneği Başkanı Fermani Kurtel de Büyükşehir Belediyesine engelli bireylere yönelik duyarlı yaklaşımından dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altınokta Körler Derneği, Ankara Üniversitesi Az Görenler Bölümünün iş birliği ile bir farkındalık etkinliği düzenledik. Büyükşehir Belediyesi, beyaz baston ve braille alfabesinden oluşan tablet dağıtımı yaptı. Başta Mansur Yavaş'a ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir anlayış ve niyetle tüm engelli vatandaşlara duyarlılık gösteriyor."

Etkinlik pazar gününe kadar devam edecek

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli vatandaşlar, yapılan bu uygulama için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Etkinlik, pazar gününe kadar Kızılay Güvenpark'ta devam edecek. - ANKARA