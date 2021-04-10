Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında zarar gören esnafa 15 bin Türk Lirası destek sağlanacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında zarar gören esnafa 15 bin Türk Lirası destek sağlanacağını açıkladı.

Pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalan ya da işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarına destek olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çeşitli nedenlerden dolayı zor günlerinde de esnafın yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde 8 Nisan'da meydana gelen yangında iş yerleri zarar gören esnafa da nakit desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Zarar gören çarşı esnafına 15 bin TL nakdi yardım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Yenice Mahallesi Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Konuyu meclis gündemine taşıdıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, "Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, Kızılcahamam'da çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafımızın her birine Ramazan ayının da yaklaşması münasebetiyle 15 bin Türk Lirası destekte bulunacağız. Yaralarımızı beraber saracak, beraber iyileşeceğiz" dedi.

Belediye Meclisinde konuyla ilgili söz alan Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık da, "Yangınla ilgili mağdur olan bütün esnafa ben de buradan geçmiş olsun diliyorum. Ciddi manada kayıpları oldu. Kızılcahamam Belediye Başkanı eğer arzu ederse ve bize yetki devrini yaparsa Büyükşehir Belediye Başkanımız burayı 3 ay içinde yapıp esnafa teslim etmeyi taahhüt ediyor, biz bunu seve seve yapmaya hazırız" diye konuştu.

ÖTO'lara 3 ay daha uzatılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Pandemi sürecinde koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayıları azaldığı ve gelirleri düştüğü için Özel Halk Otobüslerine daha önce gelir desteği ödemeleri yapılırken, Başkan Yavaş imzasıyla Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında desteğin artırılarak uzatılması yönünde Başkanlık yazısı sunuldu.

Özel Halk Otobüsü (ÖTA) esnafına 18 Temmuz-15 Ekim 2020 tarihleri arasında sağlanan gelir desteği ödemeleri, Yavaş'ın önerisiyle merkezdeki otobüsler için 400 Türk Lirasından 500 Türk Lirasına, çevre ilçelerde hizmet veren otobüsler için de 120 Türk Lirasından 150 Türk Lirasına yükseltildi. Meclis'te oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda ayrıca pandemi sürecinin ağırlaşması nedeniyle gelir desteği ödemelerinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16.10.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle merkezde hizmet veren taşıma birlik veya kooperatiflerinin araç takip sistemi ve EÜTS sistemi verileriyle fiilen çalıştıkları tespit edilen araç başına her takvim günü için 500 Türk Lirası, çevre ilçelerde ise 150 Türk Lirası ödeme yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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