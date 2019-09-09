Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş gençlerle buluştu

09.09.2019 10:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası PMOGenç Yaz Kampı'na katılan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimseyerek "ortak akıl" ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, her yaştan ve meslekten vatandaşla bir araya gelerek, Başkent'e dair fikir ve önerilerini dinliyor. Ankara'da ve il dışında eğitim gören peyzaj mimarlığı öğrencileriyle TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde buluşan Yavaş, gençlerin Başkent'e dair öneri, fikir ve projelerini dinledi. Yaz Kampı'na katılan üniversite öğrencilerinin Başkent'e dair fikir ve projelerini dinleyerek, sorularını yanıtlayan Yavaş, "Bütün çalışmalarımızı katılımcı yönetim anlayışıyla üniversitelerle birlikte ve halka sorarak yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizin yaptığınız öğrenci çalışmalarına da destek vermeye gayret ediyoruz" dedi.



Beypazarı belediye başkanıyken de üniversitelerden gelen talepleri dikkate alarak ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yavaş şunları söyledi:



"Ben sizlerden şöyle bir şey talep edeyim; daha yeni 30 Ağustos Zafer Parkı'nı açtık. Burası, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait. Bizden önceki dönemlerde belediyeye verilmiş ve öyle kalmış. Ankara'da betonun girmediği, peyzajını düzenleyebileceğimiz, ticari olmayan bir park olsun istiyoruz. Mangal da yasak. Aileler gelsin, orada piknik yapsın istiyoruz. Ama sabah yürüyüşe gittiğimizde, orada elden geçirilmesi gereken yerler olduğunu gördük. Hep beraber oraya bir el atalım. Hem Atatürk'ün emaneti, hem de gerçekten çok güzel."



Gençlerden büyük ilgi gören Yavaş, öğrencilerden gelen tüm soruları da yanıtladı. Bir öğrencinin "Belediyeyle odanın beraber çalıştığı sadece öğrencilere açık proje yarışmaları düzenlenmesini istiyoruz" talebine karşılık "Olur, seve seve" cevabını veren Yavaş şöyle konuştu:



"Alanımız var. Havaalanından şehre gelirken ağaçlar defalarca söküldü dikildi. Şehre girişte, şehrin prestij alanları oluyor bunlar. Havaalanından şehre girişte o refüjü planlayabiliriz. Çok daha güzel yapabiliriz. Başka yerlerde de var. Bu şekilde, şehre giriş prestij projeleri yapabiliriz."



Öğrencilerin çalışma bölümlerini gezerek projelerini dinleyen Yavaş, genç peyzaj mimarı adaylarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerine de kayıtsız kalmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA