Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret
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Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret

Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. İkili üniversitesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerle ilgili istişarelerde bulunarak karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e gelen Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun eşlik etti. Görüşmede üniversitede öğrenim gören Türkmen öğrencilerle ilgili istişarelerde bulunan heyet, yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde yaptılar. Ziyaretin ardından Rektör Beydemir ve Büyükelçi İşankuli Amanlıyev ile birlikte üniversite kampüsünde incelemelerde bulundular.

Aynı zamanda Rektör Beydemir, kampüs alanında yapılan çalışmalar ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret
Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Rektör Beydemir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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