Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
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Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? Ankara Kurban Bayramı namazı saatleri merak edilirken, Ankara ilçeleri bayram namazı saatleri de sorgulananlar arasına girdi. Bayram namazı kaçta Ankara? İlçe ilçe Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik.

Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
29.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:02

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Ankara'da, Kurban Bayramı namazı saat 6:19'da cemaat ile idrak edilecek.

ANKARA İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

AKYURT = 06:18

AYAŞ = 06:21

BALA = 06:19

BEYPAZARI = 06:23

ÇAMLIDERE = 06:20

ÇUBUK = 06:18

ELMADAĞ = 06:18

EVREN = 06:17

GÜDÜL = 06:21

HAYMANA = 06:22

KALECİK = 06:17

KAHRAMANKAZAN = 06:19

KIZILCAHAMAM = 06:19

NALLIHAN = 06:25

POLATLI = 06:23

ŞEREFLİKOÇHİSAR = 06:18

KURBAN BAYRAMI NAMAZI ANKARA'DA NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı bayramın 1. günü sabah namazından sonra kılınacaktır. Ankara'da kurban bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü sabah namazından sonra saat 06:19'da kılınacaktır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Bayram günü okunan tekbîr'e "Teşrik Tekbîri" denir.

Teşrik Tekbiri şu şekildedir:

"Allahû Ekber, Allahû Ekber; lâ ilâhe İllAllahu v'Allâhu Ekber, Allâhu Ekber ve lillâhî-l-hamd."

Kurban Bayramı'nda, Arefe günü Sabah namazından başlamak üzere, Bayram'ın 4. günü İkindi namazına kadar (İkindi de dahil) her farz namazın sonunda bir defa Teşrik Tekbîri" okunması vâcib'dir.

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