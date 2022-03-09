Ankara Barosu'nun 'hakaret' davasında dosya mütalaa için savcıya verildi

ANKARA (DHA) - DÖNEMİN Ankara Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 avukatın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılandığı davada dosyanın, mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesi kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihindeki Cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama nedeniyle dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Adalet Bakanlığı'nın izni ile yapılan soruşturma sonunda dava açıldı. Erinç Sağkan ve o dönem Ankara Barosu Genel Sekreteri olan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı bazı Avrupa ülke temsilcileri de takip etti.

Mahkeme heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın suçtan zarar gördüğü için davaya katılan olarak kabulüne, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüzel kişilik olarak davaya katılma talebinin reddine ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.