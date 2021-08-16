Ani'nin fethinin 957'inci yıl dönümü kutlandı
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Ani'nin fethinin 957'inci yıl dönümü kutlandı

Ani'nin fethinin 957'inci yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 957. yıl dönümü, Ani Ören Yeri'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 957. yıl dönümü, Ani Ören Yeri'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'ndeki karşılama merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'anı Kerim'in okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Ani konulu şiirlerin okunduğu programda Karslı Aşıklar da sahne aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ağustosun Türk tarihinde önemli bir ay olduğunu söyledi.

"Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiştir"

Bu ayın Türk'ün kahramanlık ve zafer ayı olduğunu ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir. 16 Ağustos 1064'de Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiş, Söğüt'te ışıklanmış ve dünyayı aydınlatmıştır. Sultan Alparslan, tahta geçtiği ilk yıl, Ani'yi fethederek büyük bir başarıya imza atmış ve fethedilemez şehir efsanesini yıkmıştır. Bu fetih, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve İstanbul'un fethine giden yolda atılan önemli bir adımdır. Ani'nin fethi, hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından bir dönüm noktası, bir mihenk taşıdır."

Vali Öksüz, Ani'nin fethinin, Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesinin anahtarı olduğunu belirterek, Ani ile ilk kez Anadolu'ya giren ecdadın, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi ile de bu kazanımı taçlandırdığını dile getirdi.

"Ani, dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir"

Ani ve Malazgirt zaferlerinden sonra ecdadın, Anadolu'nun her yanını fethederek ülkeyi, millete vatan yaptığını vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri, hem 5000 yıllık geçmişe sahip olması hem de tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasından dolayı ülkemizin ve dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Etrafı yaklaşık 4,5 kilometrelik surlarla çevrili olan ve kilise, kervansaray, katedral, cami, köprü gibi tarihi eserler ile kültürel bir mozaik olan Ani, arkeolojik alanında kazı çalışmaları devam etmektedir. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalarda, vurulan her kazmada yeni bir zenginliğe, yeni bir tarihi esere ulaşıyoruz."

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanın Albay Hidayet Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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