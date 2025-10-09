Son yıllarda yapılan memurluk atamalarında Anestezi teknikerliği için taban puanlar oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti. 2025 yılı ilk merkezi atama döneminde açıklanan verilere göre, Anestezi teknikerliği kadrolarına yerleşen adayların taban puanı yaklaşık 90 civarında seyretti. Bu puan, KPSS ön lisans oturumuna giren on binlerce aday arasında üst sıralarda yer alanların atama şansı yakaladığını gösteriyor. Tavan puanlar ise 96 puana kadar çıkarken, bazı bölgelerde kontenjan azlığı nedeniyle rekabetin daha da arttığı gözlendi. Anestezi taban puanları 2025 kaç, anestezi alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

Anestezi teknikerliği için taban puanlar oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti. 2025 yılı ilk merkezi atama döneminde açıklanan verilere göre, Anestezi teknikerliği kadrolarına yerleşen adayların taban puanı yaklaşık 90 civarında seyretti. Bu puan, KPSS ön lisans oturumuna giren on binlerce aday arasında üst sıralarda yer alanların atama şansı yakaladığını gösteriyor. Tavan puanlar ise 96 puana kadar çıkarken, bazı bölgelerde kontenjan azlığı nedeniyle rekabetin daha da arttığı gözlendi. Anestezi taban puanları 2025 kaç, anestezi alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

Bu durum, Anestezi teknikerliği alanında görev almak isteyen adayların yalnızca diploma sahibi olmasının yeterli olmadığını; aynı zamanda yüksek bir KPSS başarısı göstermeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle son üç yılın atama verileri incelendiğinde taban puanlarda sürekli bir yükseliş eğilimi olduğu dikkat çekiyor. Bu tablo, 2025 yılında da yüksek puanlı adayların avantajlı konumda olacağını gösteriyor.

2025 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI ANESTEZİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için toplamda 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı planlıyor ve bu alımların önemli bir kısmının Anestezi teknikerliği gibi yoğun talep gören bölümlerden yapılması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı plana göre personel alımları iki etap halinde gerçekleştirilecek. İlk etapta yaklaşık 19 bin sağlık personeli için ilan yayımlanması planlanıyor. Bu ilk alım ilanları için henüz detaylar netleşmedi.

Başvuru süreci başladığında adaylardan, ön lisans mezuniyet belgesi, güncel KPSS sonuç belgesi ve gerekli sertifikaların sisteme yüklenmesi istenecek. Tercih işlemleri genellikle ÖSYM üzerinden yürütüldüğü için adayların başvuru takvimini ve kılavuzları dikkatle takip etmeleri gerekiyor. İlanlar yayımlandığında, her kadro için aranan özel şartlar ve kontenjan sayıları da duyurulacak. Bu nedenle Anestezi mezunlarının yıl boyunca hem KPSS hazırlıklarını sürdürmeleri hem de resmi duyuruları düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

TABAN PUANLAR NEDEN YÜKSEK SEVİYEDE?

Anestezi teknikerliği, sağlık alanında iş garantisi en yüksek meslek gruplarından biri olarak görülüyor. Bu durum, hem mezun sayısının sınırlı olması hem de sağlık kuruluşlarının bu alandaki nitelikli personele duyduğu sürekli ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Her yıl açılan kadro sayısı sınırlı olduğu için başvuran aday sayısının fazla olması taban puanların yükselmesine yol açıyor.

KPSS ön lisans sınavına giren adayların çoğu, sağlık alanında görev almak için Anestezi bölümlerini hedeflediğinden, rekabet oldukça yoğun yaşanıyor. Bu yoğunluk, başarı sıralamasında ilk yüzde 5'lik dilime giren adayların bile zaman zaman atama şansı bulamadığı bir tabloya neden olabiliyor. Bu nedenle Anestezi teknikerliği adaylarının yalnızca alan bilgisine değil, genel yetenek ve genel kültür testlerine de ağırlık vermesi büyük avantaj sağlıyor.

2025 yılında Anestezi teknikerliği memurluk atamalarında başarılı olmak isteyen adayların çok yönlü bir hazırlık yapması gerekiyor. Öncelikle mezuniyet öncesinde TYT ve sonrasında KPSS için planlı ve istikrarlı bir çalışma programı oluşturulmalı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzları dikkatle incelenmeli ve puana uygun kadrolara başvuru yapılmalı.

Ayrıca adayların staj ve uygulama dönemlerinde edindikleri deneyimleri artırmaları, özel hastanelerde geçici görevler alarak mesleki becerilerini geliştirmeleri de kamu atamalarında avantaj sağlayabiliyor. Mülakat süreci olmasa bile, özgeçmiş ve başvuru belgelerinin eksiksiz hazırlanması önem taşıyor. Kamu atamalarının yanı sıra özel sektör de her yıl çok sayıda Anestezi teknikeri istihdam ettiği için alternatif istihdam olanaklarının da değerlendirilmesi öneriliyor.

2025'TE HEM FIRSAT HEM YOĞUN REKABET VAR

Özetlemek gerekirse, 2025 yılında Anestezi teknikerliği memurluk atamalarında taban puanlar yaklaşık 90 seviyesinde olup oldukça yüksek bir rekabet yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleştirmeyi planladığı iki etap personel alımı ise adaylara yeni istihdam fırsatları sunacak. Ancak bu fırsatlardan yararlanmak için adayların hem akademik olarak başarılı olmaları hem de başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Disiplinli bir hazırlık ve doğru tercih stratejisi, 2025'te Anestezi teknikerliği kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.