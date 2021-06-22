Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor?
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Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor?

Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor?
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Android mobil kullanıcılar uygulama açarken "Google sürekli olarak duruyor" hatası ile karşılaşıyor. Peki, bu hatanın çözümü nasıl yapılır? Google sürekli olarak duruyor hatası ekran görüntüsü nedir? Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor? Detaylar sizlerle...

22 Haziran Salı günü Google'da bazı uygulamalar açılmıyor. Uygulama açarken 'Google sürekli olarak duruyor' hatası veriyor. Peki, Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl çözülür? Google neden çöktü, açılmıyor mu? Google Android uygulamalar ne zaman erişime açılacak? Android ne zaman açılır? Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor? Detaylar haberimizde...

GOOGLE UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?

22 Haziran Pazartesi günü Android kullanıcılar bazı uygulamaları açarken "Google sürekli olarak duruyor" hatası ile karşılaşıyor. Hatanın ekran görüntüsü şu şekilde:

Android uygulamalar neden açılmıyor? 22 Haziran telefon uygulama açarken neden hata veriyor?

Bu hatanın çözümü için bazı seçenekler mevcut. Şimdi kısaca anlatalım...

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Bu hatanın çözümü için birçok yöntem mevcut. Bazılarını sizlere aktaralım.

1-) İlk olarak telefonumuzdan "Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları Yönet" kısmına açıyoruz. Ardından buradan Google uygulamasının verilerini temizle seçeneği çıkacak oraya basıyoruz.

2-) Diğer yöntem olarak Google Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizleyebilirsiniz. Ayarlar bölümünü açarak buradan Play Store'un önbelleğini temizleyebilirsiniz.

3-) Ardından telefonunu tekrar kapatıp başlatmanızda fayda var.

Son olarak eğer bu işlemlerden sonra bir düzelme oladıysa büyük ihtimalle Google Android kaynaklı bir problem olmuş olabilir. Yani Google sunucularından bir hata oluşmuş olabilir. Bu bakımdan beklemekte fayda var. Fakat ilk olarak bu işlemleri yapıp ardından cep telefonunuzu yenden başlatırsanız büyük ihtimalle hatayı çözmüş olursunuz.

4-) Diğer bir yöntem de Google Play Store güncellemelerini kaldırmak ve güncellemeleri yeniden yüklemektir.

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