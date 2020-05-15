Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?
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Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?

Android telefonları ve Iphone telefonları çok daha hızlı şarj etmeyi sağlayan 6 yöntem ile zamandan tasarruf sağlanabilir. Hızlı şarj yöntemlerinden durumunuza uygun olanı ya da olanları uygulayarak zamanı efektif şekilde kullanabilirsiniz.

Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?
15.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:36

Akıllı telefonlarda en çok şikayet edilen noktalardan biri batarya. Ürünlerin tek şarjdaki kullanım süresi birçok kişi için yeterli seviyede değil. Üstelik telefonları doldururken de uzun süre beklemek gerekiyor. Peki, Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?

1. DOĞRU ŞARJ CİHAZI VE DOĞRU KABLO KULLANIN

Android telefonları ve İphone telefonları şarj ederken dikkat edilmesi gereken ilk husus doğru şarj cihazı ve doğru kablo kullanımı yapıldığından emin olmaktır. Telefon şarj etmek için laptop bağlantısı kullanmak doğru değildir. Çünkü USB 2.0 bağlantısı ile 2.5 Watt güç elde edilirken USB 3.0 bağlantısı ile 4.5 Watt seviyesinde güç elde edilebiliyor. Bu nedenle telefonları şarj ederken priz kaynağı kullanmak ideal olacaktır.

Akıllı telefonların büyük kısmı hızlı şarj özelliğine sahiptir. Bu yüzden hangi telefonun hangi hızlı şarj cihazını desteklediğini belirleyerekhızlı şarj etmek mümkündür. Bunun için yonga setleri ile hızlı şarj uygunluk kontrolü yapılabilir. Ancak kullanıcılar şunu bilmelidir ki telefonun orijinal kutusu ile gelen şarj cihazı o cihaz için en uygun şarj cihazıdır.

2. UÇAK MODUNA ALIN

Telefonun hızlı şarj derken akıllıca yöntemler uygulamak verimli sonuçlar sağlayacaktır. Telefon şarj halindeyken de enerji harcar. O yüzden telefon şarj edilirken ne kadar az enerji harcarsa o kadar hızlı şarj olacaktır. Bu yüzden şarjda olan telefonu uçak moduna almak telefonun daha hızlı aşrı olmasını sağlayacaktır.

Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?

3. CİHAZI KAPATIN

Telefon şarjdayken uçak moduna almak telefonun daha hızlı şarj olmasını sağlar. Telefonu daha da hızlı şarj etmek için telefonu kapatmak gerekir. Böylece telefon hiç enerji harcaman hızlı şekilde şarj olacaktır.

4. TASARRUF MODUNA ALIN

Android telefonlar tasarruf modunda başarılı sonuçlar vermektedir. Pil tasarrufu menüsünden telefonunuzu tasarruf moduna alarak şarj işlemini daha kısa sürede yapabilirsiniz.

Android cihazları hızlı şarj etmenin yolları nelerdir? Akıllı telefonlar nasıl hızlı şarj edilir?

5. AÇIK UYGULAMA KALMASIN

GPS, Bluetooth, NFC ve Wi-Fi gibi uygulamaların tamamını kapatmakta fayda var. Böylece cihaz enerjisini başka uygulamalara harcamayacak ve şarj işlemi daha kısa sürede tamamlanacaktır. Bu işlemi daha da verimli hale getirmek için yedekleme ve güncelleme sistemini de devre dışı bırakmak faydalı olacaktır.

6. KULLANIMI SINIRLANDIRMA

Akıllı telefon şarjdayken telefonu kullanmaya devam etmek şarj süresini uzatacaktır. Bu birçok kişi tarafından yapılan bir yanlıştır. O yüzden telefon şarjdayken telefonu kullanmamak gerekir.

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