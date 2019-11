Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri'de hizmete açıldı

30.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:25

Kayseri'de Uzman Klinik Psikolog Şerife Aksoy Bolat ve Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy'un ortak olarak kurduğu 'Anda Psikolojik Danışma Merkezi' hizmete açıldı.



Alanlarında uzman olarak çalışan Psikolog Şerife Aksoy Bolat ve Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy'un Kayserili vatandaşlara psikoterapi ve danışma hizmeti verecekleri Anda Psikolojik Danışma Merkezi'nin açılışına yakınları ve Melikgazi Belediye Başkan Yardımcı Yakup Yüksel katıldı.



İnsanların sorunlarını çözmek için bir uzmandan destek almaları gerektiğini ve bunun için Kayserililere hizmet vereceklerini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Şerife Aksoy Bolat, "Anda Psikolojik Danışma Merkezi, yeni açılan bir merkez ama ben ve burada çalışanlar olarak yaklaşık 12 yıldır bu sektördeyiz ve ruh sağlığı hizmeti veriyoruz. Ben daha çok klinik alanda çalışıyorum. Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, depresif bozukluk gibi alanlarda ya da aile danışmanlığı, çocuk terapisi kısmında Kayseri'ye kazandırdığımız bir yer olacak. Aslında ruh sağlığı hizmet çok önemli bir alan ve Kayseri'de yeni duyularak yayılmaya başladı. İnsanlar sorunun içerisindeyken, çözümü bulmakta çok zorlanırlar çünkü sorunun içi çok karanlık geliyor. Fakat profesyonel destek aldıklarında çözümün zor olmadığını ve hemen yanı başlarında olduğunu görebiliyorlar. Biz danışanlarımızın sorununu çözmüyoruz, onların kendi sorunlarını çözmesi konusunda onlara destek oluyoruz ve yol bulmalarını kolaylaştırıyoruz. Bu nedenle sorunun içinde kaybolmak yerine, ruh sağlığı uzmanlarına başvurmak gerçekten hayatlarını kolaylaştırıcı bir şey olacaktır" dedi.



Merkezi açmalarındaki en büyük sebebin insanlara yardımcı olarak daha sağlıklı nesiller oluşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Psikoterapi anlamında 10 yıldır Kayseri'de hizmet veriyorum ve doğum psikolojisi, aile terapisi ve çocuk psikoterapisi alanlarıyla ilgileniyorum. Anda Psikolojik Danışma Merkezi adını biraz 'an' dan alıyor. An, içinde birçok şeyi barındıran özel bir zaman dilimi ve her şeye gebe. İnsanların şu an günümüzde en az yaşadıkları zaman diliminden bahsediyoruz, kaygılılar ve korkuyorlar. Hep gelecekte ve ya geçmişteler. Biz onları an'da olmaya davet ediyoruz aslında ve açılışımızdaki temel amaç bu. Birçok sorunla çalışıyoruz ve hepsini an'a davet edip, sağlıklı ve çözüm üretebilen yeni nesiller oluşturmak amacımız. Doğumla çalışırken yeni neslin daha sağlıklı olmasını hedefliyoruz ki, doğum bizim hayatımızdaki önemli bir an ve onları da an'a davet edersek herkes daha sağlıklı olacak diye düşünüyoruz" - KAYSERİ

Kaynak: İHA