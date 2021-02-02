Anayasa kaç milletvekili ile değişir? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?

Anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısı sosyal medyada merakla araştırılıyor. Tek bayrak, tek anayasa, tek dil anlayışı olan devlet nasıl bir devlettir merak eden vatandaşlar, açıklamaların ardından Anayasa kaç milletvekili ile değişir? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir? sorularını merak ediyor.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Okulların açılması, kısıtlamaların kalkması, reform paketi ve esnaf desteği gibi konuların yanı sıra yeni anayasa paketi konusu büyük dikkat çekti. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu anayasa mı değişecek? Yeni Anayasa Paketi nedir? Anayasa değişikliği yeter sayısı nedir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değiştirmek için milletvekili sayısı kaç olmalı gibi soruları merak etti. İşte tüm detaylar?

ANAYASA NASIL DEĞİŞİR?

Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diyen Erdoğan, vatandaşta merak uyandırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı: "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa ruhuna derc edilen darbe ve vesayetin izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce de yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerinde bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ OY GEREKİR?

Anayasa değiştirmek için kaç oy gerekir sorusu, Erdoğan'ın açıklaması sonucu merak edildi. Gereken oy sayısına ulaşılamadığı ve CHP'nin kabul etmemesi yüzünden daha önce yeni anayasa girişiminde bulunulamadığını söyleyen Erdoğan, önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçilebileceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasa değişmesi hakkında gereken bilgileri internet sitesinde şöyle duyurmuştur:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 175. Maddeye göre, Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halk oylamasına katılma:

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.