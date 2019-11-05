Anaokulunda iyilik seferberliği

05.11.2019 13:36

Kütahya'daki bir anaokulunda, Türkiye genelinde 100'e yakın öğretmenin katıldığı "Bir iyilik yap, iyilik bul" projesi başlatıldı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan proje kapsamında Kütahya'nın yanı sıra 10 ildeki anaokulunda iyilik kutusu oluşturuldu.



Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülay Tonga, gazetecilere yaptığı açıklamada, domino etkisi oluşturulması istenen iyilik seferberliğine okul olarak katılmanın mutluluğunu yaşadıkların söyledi.

İlk önce bir sınıfta uyguladıkları projenin kısa sürede veli ve öğretmenlerin desteğiyle tüm okula yayıldığını belirten Tonga, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında bir iyilik kutusu hazırladık. Küçük kağıtlar üstüne yazılan 3 iyilik sözünü kutu içine bırakılarak öğrencilerin içlerinden birini seçmeleri isteniyor. Öğrencilerimiz buradan iyilik sözlerini seçiyorlar ve aileleri ile birlikte hafta sonları bu iyilikleri uyguluyorlar. Yine proje kapsamında Kütahya'daki bir okulumuzun pansiyonunda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi belirleyerek onları ziyaret ettik. Belirlediğimiz ihtiyaç listesi ile de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Mayıs ayına kadar devam edecek proje kapsamında her ay velilerimizin de destekleri ile iyilikler yapmak istiyoruz. Proje sayesinde henüz küçük yaştaki çocuklara iyiliği, merhameti, başkalarına yardım etme duygularını kazandırmayı amaçlıyoruz."

Azerbaycan'ın da proje ortağı olduğunu aktaran Gülay Tonga, herkesi bu iyilik seferberliğine katılmaya davet etti.

Öğrenci velisi Esra Duru da projeyi çok anlamlı bulduğunu, çocuklara iyilik yapmayı öğretmek ve bu duyguyu kazandırmanın önemli olduğunu dile getirerek "Çünkü bu neredeyse kaybetmeye başladığımız bir özelliğimiz. Bu proje ile okulumuzla el ele verip hem ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz hem de çocuğumuza bunu yapmasının önemini öğretmiş oluyoruz." dedi.

Gülseren Yıldırım da projede üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA