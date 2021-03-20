SİVAS 700 DOLARLIK GİYOTİN MAKASINI 250 TL'YE KENDİSİ YAPTI

SİVAS'ta torna ustası Hubuyar Bağca(69), emekli olduktan sonra açtığı anahtarcı dükkanında kullandığı makine ve teçhizatları da kendisi üretti. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını kendi imkanlarıyla 250 TL'ye mal eden Bağca, "Böylece dövizimiz başka ülkelere gitmemiş oldu" dedi.

Eski adı TÜDEMSAŞ olan şimdiki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'nde, 27 yıl tornacı olarak çalışan evli ve 5 çocuk babası olan Hubuyar Bağca, mesleki geçmişinin verdiği tecrübeyle yerli üretime destek oluyor. 1997 yılında fabrikadan emekli olduktan sonra kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi üzerinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında anahtarcılık yapan Bağca, 'Ülkemin parası, ülkem de kalmalı' düşüncesiyle yurt dışından ithal olarak getirilen tezgah ve aletleri kendisi Sivas'ta üretmeye başladı. Bağca, ayrıca işlevini yitirip hurdaya atılmış makineleri de tamir ederek yeniden kullanıma sundu.

'KULLANDIĞIM MAKİNELERİ KENDİM YAPTIM'

Çalışma isteği ve üretme heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Hubuyar Bağca, "Emekli olduktan sonra küçük bir anahtarcı dükkanı açtım. 24 senedir de bu işle uğraşıyorum. Asıl mesleğim tornacılık olduğu için ilk olarak bir torna tezgahı ve gerekli malzemeleri edinerek, anahtar üretiminde kullanılan makineleri kendim yaptım. Sonra hurda bir makine alarak tamir ettim ve daha verimli hale getirdim. Bu ithal olarak gelen bir makineydi. Ardından kapı isimliği talebini karşılayabilmek için sıcak baskı makinası edinmem gerekiyordu. Hazır makinelerin hem dükkanıma sığmaması hem de pahalı oluşundan dolayı sıcak baskı makinesini minyatür hale getirerek kendim imal ettim" dedi.

'700 DOLARA SATILAN GİYOTİN MAKASINI 250 TL'YE ÜRETTİM'

Metal kesmekte kullanılan giyotin makasını da kendisinin imal ettiğini ifade eden Bağca, "Bu alet 700 dolar gibi bir rakamla piyasada satılıyor. Ben giyotin makasının parçalarını kendim temin ederek 250 TL'ye ürettim. Bu ürünleri kendi dükkanımın kısıtlı imkanlarıyla ortaya çıkarabildim ve gayet de güzel çalışıyorlar. Ülke ekonomisine fayda sağlamış oldum. Böylece dövizimiz başka ülkelere gitmemiş oldu. En büyük hayalim ülkemizde imal edilecek malzemelerin araştırılıp dışardan alınmaması. İnanıyorum ki ithal edilen ürünlerin yüzde 90'ını kendi imkanlarımızla ve el birliğiyle ülkemizde üretebiliriz. Ayrıca bazı ürünler ufak parçalarının bozulması sebebiyle çöpe gidiyor. Bunları tamir edip yeniden ekonomimize kazandırmalıyız. Önceleri yerli malı kullanmalı diye öğütler verilirdi. Gönül istiyor ki birçok şey üretilsin. Memleketimiz diğer ülkelere muhtaç olmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı