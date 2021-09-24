AnadoluJet 4 saat rötar yaptı, saatlerce bekleyen yolcular isyan etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AnadoluJet 4 saat rötar yaptı, saatlerce bekleyen yolcular isyan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AnadoluJet 4 saat rötar yaptı, saatlerce bekleyen yolcular isyan etti

AnadoluJet'in İstanbul-Malatya seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bir yolcu rahatsızlanınca, uçuş rötar yaptı.

İSTANBUL (İHA) - AnadoluJet'in İstanbul- Malatya seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bir yolcu rahatsızlanınca, uçuş rötar yaptı. Yaşanan duruma bir de uçuş ekiplerinin uçuş saati dolduğu için yeni ekip tahsis edilince, saatlerce uçakta bekleyen yolcular isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, AnadoluJet'in bugün saat 18.45'te İstanbul Sabiha Gökçen'den Malatya'ya gerçekleştireceği TK7324 sefer sayılı tarifeli uçağında yolcu alımı yapıldıktan sonra, kabin içerisindeki yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağa sağlık ekipleri çağırıldı. Akabinde uçağa gelen sağlıkçılar hastaya müdahalede bulundu.

SAATLERCE UÇAKTA BEKLEYEN YOLCULAR İSYAN ETTİ

Bu sırada tarifeli seferde rötar yaşandı. Gecikme süresinin artmasıyla birlikte uçuş ekiplerinin uçuş süresi dolması üzerine bu kez uçağa yeni ekip tahsis edildi. Böylece tarifeli seferde yaşanan gecikmenin süresi daha da uzadı. Uçuşları rötara giren yolcular ise, saatlerce uçak içerisinde beklemek zorunda kalınca, duruma isyan etti.

Yaklaşık 4 saat rötar yapan Malatya uçağının saat 23.00'da Malatya'ya gitmek üzere havalanması bekleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

 Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

 İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Joe Biden Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Caner Cindoruk Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AnadoluJet 4 saat rötar yaptı, saatlerce bekleyen yolcular isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:07:35. #1.17#