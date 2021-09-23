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Anadolu Üniversitesi'nden turizm sektörüne önemli katkı

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Anadolu Üniversitesi'nden turizm sektörüne önemli katkı

T. C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm" temasıyla 24-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Türkiye Turizm Zirvesi'nde "Turizm Yükseköğretiminin Sorunları Çalıştayı" kapsamında oluşturulan sonuç raporu sunulacak.

T. C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm" temasıyla 24-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Türkiye Turizm Zirvesi'nde "Turizm Yükseköğretiminin Sorunları Çalıştayı" kapsamında oluşturulan sonuç raporu sunulacak. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir'in Başkanlığında oluşturulan komisyonlar tarafından hazırlanan rapor 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı (HESTOUREX), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi'nin paydaşı olduğu 1. Türkiye Turizm Zirvesi kapsamında hazırlandı.

Rapor lisans ve lisansüstü eğitim komisyonları tarafından hazırlandı

Çalıştay kapsamında Lisans ve Lisansüstü Eğitim Komisyonları oluşturulurken komisyonlar; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi ve Lisansüstü Turizm Eğitimi alanlarında çalışmalarını tamamlayarak raporlarını hazırladı. Her grupla ayrı ayrı olmak üzere sayısı 20'nin üzerinde çevrimiçi toplantı yapılırken bu süreçte, GZFT analizinin yanı sıra ortak akıl arama tekniğinden de faydalanıldı. Raporun hazırlanmasında Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan toplam 109 öğretim elemanı görev alırken turizm sektörünün temsilcilerinden konuyla ilgili görüşleri alındı. Rapor, 24-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Türkiye Turizm Zirvesi'nde sunulacak.

Anadolu Üniversitesi akademik tecrübesiyle çalıştaya destek oldu

1. Türkiye Turizm Zirvesi'nin kurulları arasında bulunan 5 farklı çalıştay komisyonundan biri olan Turizm Yükseköğretiminin Sorunları (Lisans & Lisansüstü) Komisyonu'na Anadolu Üniversitesi akademisyenleri öncülük etti. Komisyon Başkanlığını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir yaparken başkan yardımcıları ise Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağıl Hale Özel ve Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yer alan çok sayıda öğretim elemanı da komisyon üyesi ve raportör olarak bu komisyon kapsamında oluşturulan alt komisyonlarda görev alırken, raporların hazırlanmasına katkıda bulundular.

Zirve'de sektörle ilgili gelişmeler konuşulacak

1. Türkiye Turizm Zirvesi, kamu kurumları, turizm sektöründen ve akademiden kilit aktörler ile uzmanların bir araya gelmeleri ve güçlü iş birliklerini sağlayarak turizm eğitiminde ve turizm sektöründe ortak akıl ile politika ve stratejileri geliştirmeleri amacıyla planlandı. Türkiye Turizm Zirvesi'nde, turizm sektöründeki yenilikler, engeller ve güncel gelişmeler doğrultusunda fikir alışverişi sağlanacak ve farklı bakış açıları ile değerlendirmeler gerçekleştirilecek.

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