Anadolu Üniversitesi, Genç İletişimciler Yarışması'ndan ödülle döndü
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Anadolu Üniversitesi, Genç İletişimciler Yarışması'ndan ödülle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anadolu Üniversitesi, Genç İletişimciler Yarışması'ndan ödülle döndü

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Altun, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda "Kısa Film" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Altun, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda "Kısa Film" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı'nın nitelikli medya çalışanı ve yöneticisi yetişmesine katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencileri arasında düzenlediği "31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması" sonuçlandı. Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı kategorilerinde düzenlenen yarışmada Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Deniz Altun, "Kısa Film" kategorisinde "Asit Yağmuru" adlı çalışmasıyla ikincilik ödülü kazandı.

Öğrencisinin başarısı hakkında görüşlerini dile getiren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu şu sözleri kullandı:

"İletişim Bilimleri Fakültesi olarak tüm bölümlerimizde öğrencilerimizin aldıkları nitelikli teorik eğitimi, pratik uygulamalarla hayata geçirmesine büyük önem veriyoruz. Öğrencimiz Deniz Altun'un çektiği "Asit Yağmuru" filmi de bunun güzel bir örneği. Öğrencimizi ve bu başarısında emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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