Anadolu Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

17.10.2019 15:45

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Üniversitenin, fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir." dedi.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde ilk ders, Arıncı tarafından "Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye" konusunda verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusuna başarılar dileyen Arıncı, AÜ'nün ikinci üniversite programı kapsamında sosyoloji bölümünü bitirdiğini, kendisinin de bu üniversitenin bir ferdi olduğunu söyledi.

Arıncı, Türkiye'nin eğitim alanında her zaman hassasiyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda görülen gelişmeler gibi üniversite eğitimi alanında da çok ciddi gelişmelere şahidiz. Dünyada olduğu gibi 2000'li yıllarda ülkemizde de yükseköğretimin dönüşüm süreci hızla başlamış ve yükseköğretim alanı sürekli genişlemiş, öğrenci yapısı çeşitlenmiş, vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştır. Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık nitelik üzerine odaklanma vaktidir. Üniversitenin, fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir."

"Bizim geleceğimizsiniz"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da üniversitenin ilk hedefinin, öğrencileri topluma ve millete yarar sağlayacak şekilde eğitmek olduğunu belirtti.

Son bir yılda 18 farklı kurumla protokol imzaladıklarını bildiren Çomaklı, "Güvenlik bürokrasisinden sosyal politikalara kadar pek çok kurumla iş birliği yaptık. Kentin yerel unsurlarıyla da protokoller yaptık." diye konuştu.

Yurt dışı programlarında Balkanlar'ı ayrı bir yörüngeye oturtarak bu coğrafyadaki ülkeler ve soydaşlara ulaştıklarını kaydeden Çomaklı, eğitimi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kurumu AÜ'nün vereceğini anlatınca, burada büyük teveccüh ve sevgiyle karşılandıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Çomaklı, "Öğrencilerimizi hiçbir siyasi saplantıya bulaştırmadan, yalnızca devletine, milletine bağlı şekilde, hiçbir kişi ve gruba bırakmadan yeniden ailelerine göndermek asıl amacımızdır. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Öğrencilere seslenen Çomaklı, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Hiçbir şekilde devlet aleyhine eylem yapmış kişiler olarak bulunmanızı istemiyoruz çünkü kendi neslimizi size teslim edeceğiz. Sizin bizden daha iyi olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, öğrencilerin sosyal medya aracılığıyla doğrudan kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Programda, müzik dinletisi sunularak, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi.

Kaynak: AA