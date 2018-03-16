Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Ödül Töreni - Tüsiad Başkanı Bilecik

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, "Enflasyonu düşüremediğimiz süre içinde maalesef yüksek faizden kurtulmamızın mümkün olmayacağı ve bunun en büyük sorunumuz olacağı net." dedi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Ekonomist Dergisi iş birliğinde 14'üncüsü düzenlenen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nın ödül töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Erol Bilecik, törende yaptığı konuşmada, geçen sene küresel ticaret hacminin yüzde 5,2 ile 2011 yılından bu yana en büyük artışı yaşadığını, Türkiye'nin toplam ticaretinde de bir büyüme görüldüğünü söyledi.

Bu yüksek büyümenin altında birçok faktör bulunduğunu aktaran Bilecik, en önemli nedenlerden birinin küresel ekonomideki hızlanma olduğunu belirtti. Söz konusu hızlanmanın riskli bazı yanlarının da olduğuna dikkati çeken Bilecik, küresel faizlerin giderek yükseldiğini ve sıcak paranın kendine daha yüksek getiriyi aramaya başladığını bildirdi.

Türkiye'de son dönemde özellikle yatırım ortamını iyileştirmek için önemli adımlar atıldığını anlatan Bilecik, şunları kaydetti:

"İş yapma kolaylığı endekslerinde Türkiye'nin yerini yükseltecek düzenlemeleri, katma değer vergisinde son açıklanan reformu son derece memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Ar-Ge teşvikleri ve fikri mülkiyet haklarında iyileştirici düzenlemelerden de memnuniyet duyuyoruz. Ancak hem yapısal reform anlamında yapmamız gereken önemli ve temel işler hala önümüzde duruyor hem de yatırım ortamını en fazla etkileyen, makro ekonomik istikrarın bir bacağı da maalesef eksik. O da enflasyon. Kamu borcunu azaltma ve bütçe açığını kontrol altında tutma noktasında oldukça başarılı bir çalışma içerisindeyken, enflasyonu düşürme noktasında maalesef yeteri kadar başarılı olamadık. Enflasyonu düşüremediğimiz süre içinde de maalesef yüksek faizden kurtulmamızın mümkün olmayacağı ve bunun en büyük sorunumuz olacağı da net."

"Bu ülkenin geleceğine fazlasıyla inanıyor ve güveniyoruz"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, küresel ekonominin, özellikle de Avrupa ekonomisinin hızlandığı bu dönemin çok önemli ve kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Bilecik, 4. Sanayi Devrimi'nin başarılı olması durumunda yüzde 5 ila 15 verimlilik artışı olacağını, bunun da Türkiye ekonomisine yıllık ekstra yüzde 1'lik bir büyüme ekleyeceğini belirterek, "Bu işin özeti; ne kadar teknoloji, o kadar kalkınma." değerlendirmesini yaptı.

Şirketlerin yönetişim yetkinliklerini geliştirmesi ve sanayide dijital dönüşüm yatırımlarını stratejik hedeflere göre öncelemesi gerektiğini vurgulayan Bilecik, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılmasından eğitim reformuna kadar çok geniş bir yelpazede doğru strateji ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini aktardı.

Erol Bilecik, "Tarihin çok kritik bir noktasındayız. Bugün bize düşen sorumluluk, yeniliklerin ve gelişimlerin öncülüğünü fazlasıyla üstlenmektir. Bugüne kadar tarihe yeni hikayeler kazandırmasıyla ünlü olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın, Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu çok açık. Bu başarı hikayesini her zaman olduğu gibi bugün de Anadolu insanının yazacağına inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de bu ülkenin geleceğine fazlasıyla inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.