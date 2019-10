Anadolu aslanı Malaklı köpekleri sürüden çıkıp ticarete girdi

20.10.2019 11:58

Çobanların vazgeçilmezi olan 'Anadolu aslanı' olarak tanınan ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı köpeği, çoban köpeği özelliğinden çıkarak ticarete konu oluyor. Çifti 20 bin TL'den satılan Malaklı Köpeği, fiyatının yüksek olması nedeniyle şimdilerde ticaret amaçlı yetiştiriliyor.



Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Malaklı köpeklerinin artık koruyucu değil, ticaret amaçlı kullanıldığını söyledi. Malaklı köpeğinin çok özellikli bir köpek olduğunu ve koruyuculuk anlamında çok başarılı olduğunu ifade eden Başkan Tıpırdamaz, "Aksaray Malaklısı davar sürüsündeki kendi koyunlarını bilir, yabancıyı bilir, gelen kişilerin zararlı mı, zararsız mı olduğunu bilen köpeklerdir. Kötü niyetli gelen insanlara zaten saldırgan bir köpektir. Sürüde bekçiliğini en iyi şekilde yapar. Ama 'Ben evde besleyeceğim, gelene gidene ses çıkartmasın' diyorsanız bu köpekleri enikten alıp yetiştirmeniz lazım" dedi.



"Malaklı köpeğini satıp koyun alıyorlar"



Aksaray Malaklı köpeğinin son zamanlarda sürüden ayrılıp ticarete girdiğini belirten Başkan Tıpırdamaz, "Çobanlar Malaklı köpeklerine büyük ilgi gösteriyor ama fiyatlarından dolayı alım gücü düşük. Bugün davarda durması için bir erkek bir dişi Aksaray Malaklısı köpeği 15-20 bin TL'den aşağıya bulunmaz. Çoban şimdi 20 bin TL'lik 2 köpeğe davarda bulunduracağına, 'Ben bununla biner liradan 20 tane koyun alırım. Senede de 20 kuzu alırım bana 40 taneye döner' diyor. Ama öte yandan hırsızlara ve canavara karşı bu köpeğin sürüyü koruyacağını düşünmez. Bu şekilde Aksaray Malaklısı 20-30 sene evvel sürülerimizin hepsinde vardı. 300 davar sürümüz varsa sağlam olarak 200 tanesinde Aksaray Malaklısı vardı. Ama bugün için 300 sürü varsa 10 tane bulamazsınız. Fiyatlarından, pahalı olduğundan dolayı çobanlar bu köpekleri satıyorlar ve normal köpeklere dönüyorlar. Ondan da epey bir zarar çekiyorlar, hırsızlara ve canavarlara karşı. Parasından dolayı alamıyorlar, aynı zamanda da alsalar bile düşünüyor adam, 'Ben bunu sattığımda, 15 liraya satsam 15 koyun alırım. 1 senede de 30 tane olur' diyor. Onu kar olarak biliyor. Halbuki bir canavar girdiğinde 10 tane, 20 tane koyuna zarar vereceğini unutuyor" şeklinde konuştu.



"Malaklı köpeği artık ticaret amaçlı kullanılıyor"



Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Fatin Dağdaş ise "Aksaray Malaklı köpekleri bekçi ve sürü köpeği olarak kullanılır. Ama fiyatları yüksek olduğu için şu zamanda kullanılmıyor. Bekçi köpeği olarak kullanılıyor, insanlara çok sadık ve sürüsüne çok sadık. Aşırı derecede düşkün olur. Ölsün sürüsünü yine bırakmaz. İnsanı, sahibini asla, evde olsun, bahçede olsun, kendi ailesine alıştıktan sonra kendi ailesini de başkasından kıskanır. Ama şu an, şu devirde eski bekçi köpeğini geçtik, şu an ticari amaca döndü. Ticaretini yapıyorlar. Bahçede 2 dişi 1 erkek, veya 3 dişi 1 erkek damızlığını alıyor ve ticaretini yapıyor. Bu da neden dolayı kaynaklanıyor, para ediyor. Artık sürülerde beslenmeyi geçtiler. Bıraktılar sürüde köpeği, Malaklıyı beslemeyi. Para ettiğinden dolayı, hırsızı çok olduğundan dolayı, adam çıkartıyor mesela, sürüsüne götürdüğü zaman arkadan çalıyorlar. O yüzden dolayı bu Malaklı köpeği sürüde bekçilik yapmayı bıraktı şu an evde, çiftliklerde, bahçeli alanlarda damızlık olarak ticari amaçlı kullanılmaya başladı" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA