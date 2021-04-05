Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı
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Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" başlıklı kitabı hazırladı.

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" başlıklı kitabı hazırladı.

AA'nın zengin arşivinden seçilen fotoğraflarla güçlendirilen 625 sayfalık kitap, Anadolu Ajansının uzman editörleri tarafından titiz bir çalışmanın ürünü olarak ciltlerce haber, milyonlarca kareden oluşan fotoğrafların taranmasıyla oluşturuldu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TBMM'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'den 2020'ye kadar geçen 100 yıllık sürede Türkiye'deki gelişmelerin kronolojik olarak takip edilebildiği kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin global haber ajansı AA'nın, ülkenin 100 yılına ışık tutacak önemli bir eseri yayın hayatına kazandırdığını belirten Kazancı, uluslararası haber ajanslarının fotoğraflarının da kullanıldığı kitapta, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından temin edilen önemli belgelere yer verildiğini bildirdi.

Kitabın ilk fotoğrafı Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis'in açılış töreni

Ziraat Bankasının katkılarıyla hazırlanan kitabın, 23 Nisan 1920'de 1. Meclis önündeki açılış töreninden karelerle başladığını ifade eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyet'e giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak TBMM, Hacı Bayram Camisi'nde kılınan öğle namazı ve Meclis binası önünde düzenlenen törenden sonra saat 13.45'te dualarla açıldı. TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli olaylarının yer aldığı kitapta, inkılaplar ve ekonomik hayatta atılan önemli adımlar da belgeleriyle aktarılıyor."

Kazancı, kitapta çok partili hayata geçiş, darbe dönemleri, genel ve yerel seçimlerin yanı sıra günlük hayattan karelerin, kültür-sanat ve spor alanındaki başarıların kronolojik olarak fotoğraflarla yer aldığını, yakın tarihin siyasi gelişmeleri ile Türkiye'nin savunma sanayisinden ulaşıma farklı alanlardaki değişim ve gelişmelerinin yansıtıldığını belirtti.

"AA, Türkiye'nin sesi olma bayrağını emin adımlarla taşımayı sürdürüyor"

Kitabın ön sözünü de yazan Şenol Kazancı, habercilikte 100 yıllık koşusunu geride bırakan AA'nın "Türkiye'nin sesi olma bayrağını", asırlık tecrübesinin verdiği güvenle daha ileriye emin adımlarla taşımayı sürdürdüğünü bildirdi.

Milli mücadelenin bağrından doğan, Türkiye'nin ilk milli haber ajansı AA'nın, geçmişten bu yana üstlendiği görevleri hakkıyla yerine getirip, tanıklık ettiği olayları kaydederek adeta ülkenin dili ve hafızası olduğunu vurgulayan Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"Habercilikte uluslararası bir markaya dönüşen kuruluşumuz, 100'üncü yılında, elinizdeki eserle sizlere Türkiye görünümünün asırlık iz düşümünü sunuyor. Ajans'ın zengin haber ve görsel arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan bu kronoloji çalışmasının, özellikle sosyal bilimler alanında çalışanlar için önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. AA'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ve bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Titizlikle hazırlanan bu kapsamlı kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı
Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı
Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı
Anadolu Ajansı, Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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