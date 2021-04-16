Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adayların kurgusal duruşması

'HAKİM ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında pilot adliyeler arasında yer alan Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adaylarının aldığı uygulamalı eğitim görüntülendi.

'HAKİM ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında pilot adliyeler arasında yer alan Anadolu Adalet Sarayı 'nda hakim ve savcı adaylarının aldığı uygulamalı eğitim görüntülendi. Adaylar uygulamalı eğitimle kurgusal duruşma yaparken, Başsavcı Vekili Önder Yaman "Anadolu Adliyesi olarak hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz" dedi. Adalet Bakanlığı'nın projesi doğrultusunda pilot adliyeler arasında yer alan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi" adı altında uygulama başlatıldı. Adli yargı hakim ve savcı adayları iki yıllık staj sürelerinin bir kısmını Ankara'da Türkiye Adalet Akademesi'nde, Yargıtay'da, bir kısmını ise bulundukları yerlerdeki ilk derece mahkemeleri, cumhuriyet başsavcılıkları ve bölge adliye mahkemelerinde tamamlıyor.

BİLGİLERİNİ PRATİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

"Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi" isimli uygulama altında adaylara birlikte görüş alışverişinde bulunabilecekleri, UYAP sistemine bağlı bilgisayarıyla araştırma ve çalışmalarını yürütebilecekleri 50 kişilik konferans salonu ve kurgusal duruşmaların yapılabileceği duruşma salonları sağlandı. Adaylara, görevdeki hakim ve savcılar tarafından çeşitli seminerler verildiği öğrenilirken ayrıca adayların kişisel eğitim ve beden dili konusunda TRT program sunucuları tarafından sunum gerçekleştirildiği de öğrenildi. Böylece hakim ve savcı adayları seminer sonunda hukuk ve ceza dava dosyaları üzerinde çalışarak, gruplar halinde kurgusal duruşmalar yaparak bilgilerini pratiğe dönüştürüyorlar.

BAŞSAVCILI VEKİLİ ÖNDER YAMAN: HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUMAnadolu Cumhuriyet Başsavcılı Vekili Önder Yaman yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırılmasının düşünüldüğünü kaydederek "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak, hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz. Bu bağlamda ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Marmara Rektörlüğü arasında hakim ve savcı adaylarımızın yüksek lisans ve yabancı dil eğitimlerini aynı zamanda geliştirmek amacıyla görüştürmeler yapılmakta. Bu görüşmeler de yakında sonuçlanacaktır. Bu vesileyle hakim ve savcı adayları eğitim merkezinin hem adliyemize hem ülkemize, hakim-savcı adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz