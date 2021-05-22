Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira
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Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kollarındaki saatlerin fiyatları dudak uçuklattı. İkilinin gösterişli saatlerinin değeri yaklaşık 10 milyon lira.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden paylaşım yaptılar. Özil'in 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle mutlulukları dikkat çekerken kollarındaki saatler de gözden kaçmadı. Sadece 32 yaşındaki yıldız futbolcunun taktığı saati Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL.

AMINE'NİN SAATİ 1 MİLYON TL

NTV'de yer alan habere göre, Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu. 28 yaşındaki Gülşe'nin Richard Mille saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL.

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira

SAAT ELMAS VE ALTINLA KAPLI

Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü. 18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira
Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira
Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira
Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira
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Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ZEYNEP NURSEN: Bir dahaki dünyaya gelişinize 10 kuruşa muhtaç olabilirsiniz. O saatleri satın fakirlere verin
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500
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Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira - Haberler Magazin
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