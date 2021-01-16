Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu

Donald Trump'ın kızı Iwanka Trump ve eşinin ABD'de bulunan malikanesinde görevli gizli servis elemanlarının, malikanenin karşısındaki bir stüdyo daireye girip çıkmaları merak konusu olmuştu. Trump'ın 7 tuvaletli malikanede çalışanların tuvaleti kullanmasına izin vermediği, bu yüzden gizli servis elemanlarının daire kiraladığı ortaya çıktı.

Ivanka ve eşi Jarede, 2017 yılında taşındıkları malikanede kendilerini koruyan gizli servis elemanlarına malikanede bulunan tuvaletleri yasaklamaları üzerine gizli servis elemanları, uzun uğraşlar sonucu malikane karşısında bulunan bir binada aylık 3000 dolar ile bedeli ile stüdyo daire kiralayıp tuvalet ihtiyaçlarını burada karşılamaya başladılar.

Gizli servis elemanları, daireyi kiralamadan önce yakınlarda bulunan binalara giderek veya iş yerlerine giderek tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Gizli Servis, 2017 yılından günümüze kadar devam eden olay ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Çevredeki vatandaşlar ise bugüne kadar daire için milletin verdiği vergilerden 100.000 dolardan fazla harcandığını söyleyerek tepki gösterdi.