Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı

ANTALYA'da Volkan Işık'ın (24), 2 Nisan tarihinde mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı
07.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:18

ANTALYA'da Volkan Işık'ın (24), 2 Nisan tarihinde mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde Osman T., amcasının cinayetini üstlendi, ancak öldürülen Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini iddia etti.

Olay, 2 Nisan günü saat 21.20 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay T.'nin mağazasında gördü.

Babası Cahit Işık, kardeşi Mücahit Işık ve yakınları ile Tuncay T.'nin mağazasına gelen Volkan Işık, burada bıçaklanarak öldürüldü. Polise başvuran Tuncay T.'nin yeğeni Osman T., cinayeti üstlendi. Ancak Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tuncay T. tutuklanırken, Osman T., serbest kaldı.CİNAYETİN DETAYLARIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcı, iddianamede cinayetin nasıl işlendiğini ayrıntılarıyla anlattı. Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Osman T. iddianamedeki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini öne sürdü. Amcası Turan T.'nin evinde otururken telefon geldiğini belirten Osman T., ifadesinde şöyle dedi: "Beni arayan kişi dükkanımızda kendilerine ait çalıntı ayakkabı olduğunu söyledi. Kardeşim Veysi T. ile iş yerimize gittiğimizde dükkan önünde 5-6 kişi vardı. Bizden çalıntı olduğunu iddia ettikleri ayakkabıları alacaklarını söylediler. Ben de polisi arayacağımı söyledim. Şahıslar etrafımızı sardı. Beni ve Veysi'yi dövmeye başladılar. Bu arada, amcam Tuncay T. de iş yerine geldi. Kardeşimin 'Ağabey yetiş, beni öldürecekler' demesi üzerine üzerimde bulunan bıçağı şahıslara salladım. Bıçağın birine değdiğini hissettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Daha sonra polislere teslim oldum. Amacım kendimi ve kardeşimi korumaktı. Öldürme kastım yoktu. Amcamın elinde kesinlikle bıçak yoktu."Tuncay T. ise ifadesinde, çocukları ve yeğeni Osman ile evlerinde oturduklarını, sonrasında Osman ve oğlunu iş yerine gönderdiğini belirterek, "Ben de onların arkasından gittim. Oğlum ve yeğenime saldıranlar bana da saldırdı. Olay sırasında ben de yaralandım. Kimseyi yaralamadım ve öldürmedim. Olay esnasında Osman'ın elinde bıçak vardı. Kalabalığa salladığını gördüm" diye konuştu. Öldürülen Volkan Işık'ın babası Cahit Işık, kardeşi Mücahit Işık ile olay yerinde bulunan Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini söyledi.Savcı, iddianamenin hukuki nitelendirme bölümünde ise olayın nasıl meydana geldiği anlattı. Olay tarihinden önce maktulün ayakkabı dükkanından yaklaşık 300 çift ayakkabı ve faturalarının çalındığına vurgu yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşık zararı 80 bin TL olan maktul, ayakkabı ve faturalarının peşine düştü. Olay günü kendisine ait ayakkabıları şüpheli Tuncay T.'nin iş yerinde gördü. Yaşanan tartışma sonucu Tuncay T. kaçmaya başladı. Volkan Işık, takip ettiği şüpheli Tuncay T. tarafından kesici aletle yaralandı. Maktul kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat etmiştir. Olay yerinden suç aleti ile kaçan şüpheli kamera kayıtları ve görgü tanıklarınca kesin ve net olarak teşhis edilmiştir. Şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmıştır."

Tutuklu sanık Tuncay T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Halife Hafter Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Ali Palabıyık Sergen Yalçın Serdar Gürler Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:23:06. #1.15#
title