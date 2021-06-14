Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı
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Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı

Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeğeninin düğününe katılamayan askeri personelin sosyal medya üzerinden yaptığı talep üzerine gelinin kuşağını bağladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeğeninin düğününe katılamayan askeri personelin sosyal medya üzerinden yaptığı talep üzerine gelinin kuşağını bağladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünya evine giren genç çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek mutluluklarına ortak olan Başkan Yılmaz, bu kez de farklı bir heyecana vekalet etti. Diyarbakır'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Ramazan Yakar, Uğur Bal ile hayatını birleştiren yeğeni Yağmur Yakar'ın düğününe görevi gereği katılamayınca, kendisinden istenilen gelin kuşağı bağlama merasimini, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın üstlenmesini istedi. Gelinin babası Zafer Yakar da sosyal medyadan Başkan Yılmaz'a ulaşarak amcanın bu talebini kendisine iletti.

"Biz, büyük bir aileyiz"

Başkan Yılmaz bunun üzerine genç çifte ve ailelerine sürpriz yaparak, düğünlerine katılıp gelin kuşağını vekaleten bağladı. Duygulu anların yaşandığı törende çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, ailelerini tebrik eden Yılmaz, Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan kuşak bağlama merasimini vekaleten gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Biz, birbirimize gönülden bağlı, büyük bir aileyiz. Genç çiftimiz hayatlarını birleştirerek bir aile kuruyorlar. Bizleri geleceğe taşıyan aile kurumumuza katkıda bulunuyorlar. Allah mutlu, mesut ve bahtiyar eylesin. Sağlıklı, başarılı, vatanına, milletine bağlı nesiller yetiştirsinler inşallah" dedi.

"Kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun"

"Bugün hem bu iki gencimizin mutluluğunu paylaşmak hem de vekaleten bir görevi yerine getirmek için buradayız" diyen Başkan Yılmaz, "Gelinin amcası Ramazan Yakar kardeşimiz, Diyarbakır'da görevde olduğu için kuşak bağlama merasimini vekaleten benim gerçekleştirmemi istemiş. Böyle bir görevi yerine getirmekten dolayı gurur ve şeref duydum. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Ramazan Yakar kardeşimize ve tüm silah arkadaşlarına selam olsun" diye konuştu.

Yağmur Yakar ve Uğur Bal çifti de kendilerini yalnız bırakmayarak sevinç ve heyecanlarını paylaşan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı
Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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