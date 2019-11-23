Amatörler sıcak yuvalarına kavuşuyor

23.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:25

Erzurum Gençlik ve spor İl Müdürlüğü'nün Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile 3 Temmuz Stadı'na yaptığı soyunma odaları kulüplere teslim edildi. GSİM ile kulüpler, yeni kulüp binaları için protokol imzaladı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü amatör futbola hizmet etmeye devam ediyor. Tarihi 3 Temmuz Stadı'nın çehresini değiştiren ve statta amatör futbol kulüplerine yeni sıcak yuvalar kuran Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Temmuz Stadı ve ilçe statlarına dijital skorboard ile oyuncu değiştirme tabelası hizmeti de sunuyor.



Erzurum GSİM, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile 3 Temmuz Stadı'na on tane yeni kulüp binası kazandırdı. Soyunma odalarından ikisi amatör maçlar için gelecek olan misafir takımların hizmetine sunulacak. Bir soyunma odası 3 Temmuz Stadı Tesis Amiri İhsan Topaloğlu'na tahsis edildi. Diğer soyunma odaları ise TÜFAD Şube Başkanlığının yanı sıra Yolspor, Demirspor, Şenkayaspor, ASP Spor, Palandökenspor ve BB Erzurumspor'a verildi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amatör futbol kulüpleri ile protokol yaptıklarını belirterek, "Artık amatörlerimizi 3 Temmuz Stadı'nda da sıcak yuvası oluyor. Protokolden sonra doğalgaz ve elektrik, su abonman işleri yapılacak" dedi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Sporda profesyonelliğin yolu amatörlükten geçiyor. 3 Temmuz Stadı'na amatör spor kulüplerimiz için çok büyük anlam ifade eden bir tesisimiz. Burada artık tüm yaş kategorilerinde maçlar oynanıyor. Bizde bu tarihi stada yeni modern kulüp binaları kazandırdık. Artık amatörlerimizin şehrin göbeğinde bir sıcak yuvası oldu" dedi.



Bu arada Demirspor adına imza atarak kulüp binasının anahtarını alan TÜFAD Şube Başkanı Abdusselam Gökçan da, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bu önemli yatırımı için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA