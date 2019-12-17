Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu
Haberler » Güncel » Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu - Haber

Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu

Batı Antalya bölgesinde faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri, Kumluca'da bir araya geldi.

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46
Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu

Batı bölgesinde faaliyet gösteren amatör kulüplerinin temsilcileri, 'da bir araya geldi.

Antalya Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı , Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bölgede ne tür sportif faaliyetlerin yapılabileceğine dair bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin çeşitli spor etkinlikleri için son derece müsait ve elverişli olduğuna işaret eden Bulut, "Dağcılık, kano, yüzme, dalış güreş, karate, tekvando gibi spor branşlarını da ivedilikle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş belediyelerimizin başkanlarının aynı masaya oturup tartışması gerekiyor. Spor konseyi, belediye başkanlarımızın dünden bugüne bölgemizin tarihini çıkartmalarını, sporun geçmişteki anatomisini, bu bölgede geçmişte hangi sporlar yapılmış bunlara bakmamız lazım." diye konuştu.

Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile Kumluca, Finike, Demre, ve Kaş ilçelerinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler