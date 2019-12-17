Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

Batı Antalya bölgesinde faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri, Kumluca'da bir araya geldi.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Bulut, Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bölgede ne tür sportif faaliyetlerin yapılabileceğine dair bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin çeşitli spor etkinlikleri için son derece müsait ve elverişli olduğuna işaret eden Bulut, "Dağcılık, kano, yüzme, dalış güreş, karate, tekvando gibi spor branşlarını da ivedilikle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş belediyelerimizin başkanlarının aynı masaya oturup tartışması gerekiyor. Spor konseyi, belediye başkanlarımızın dünden bugüne bölgemizin tarihini çıkartmalarını, sporun geçmişteki anatomisini, bu bölgede geçmişte hangi sporlar yapılmış bunlara bakmamız lazım." diye konuştu.

Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile Kumluca, Finike, Demre, ve Kaş ilçelerinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA