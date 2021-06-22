Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi

Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 102. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 102. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Tiyatro oyuncularının, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören son buldu.

Belediye Başkanı Sarı, Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 102. yılı dolayısıyla, 12-22 Haziran'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin düzenlendiğini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya'ya gelişlerinin 102. yılını kutladıklarını belirten Sarı, "Geçmişten aldığımız dersle bizi millet yapan değerlerimizi tartışma konusu yapmamalıyız. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:56:29. #1.14#

title