Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına ait 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen yolcunun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.


- Amasya
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

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