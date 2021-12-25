AMASYA'DA 50 KİŞİLİK EKİPTEN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

AMASYA (DHA) - AMASYA'da sivil belediye personellerinden oluşan 50 kişilik ekip işletmeleri fahiş fiyat konusunda denetlemeye başladı.

İndirim kampanyasına destek verdiklerini ve fahiş fiyat uygulayan işletmeler tespit edildiğinde işyerlerini süresiz kapatacaklarını vurgulayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların haklarını koruyarak, fırsatçılara fırsat vermeyeceklerini belirtti. Başkan Sarı," Türkiye'mizin gündeminde bir dolar serüvenidir gelip gidiyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda yurt çapında başlatmış olduğu bir kampanya var. Bizler Amasya Belediyesi olarak hemen bu kampanyaya iştirak ediyoruz. Şehrimizde esnaflarımız satış fiyatlarını yeniden ayarlamalıdır. Eğer şehrimizdeki denetimlerimizde fahiş fiyata rastladığımızda o esnafımız mutlak suretle tarafımızdan cezaya çarptırılacaktır. Hem de bizim cezamız, nakdi olarak düşünülmemelidir. Türkiye'deki genel grubu görmezden gelip, vatandaşlarımıza fahiş fiyatta satış yapan herhangi bir esnafımıza rastladığımızda kesinlikle ve kesinlikle süresini tahmin edemeyecekleri bir şekilde kapatma yapacağımızı bilmelerini arzu ediyorum? dedi.

'DENETİM İÇİN 50 SİVİL PERSONEL GÖREVLENDİRDİK'

Dolar'ın aşırı yükselişi ile birlikte fiyatları artıran ve düşüşe geçtikten sonra ise etiketlerini sabit tutan esnaflara asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Başkan Sarı, "Türkiye'de anlaşılamaz bir durumda dolar belli fiyattan üst seviyelere kadar çıktı. Lakin dolar bazında deyip artış yapanların, dolar düşüşü ile beraber sabit fiyatta kalmalarına asla rıza göstermeyeceğiz. Bu konuda biz sayın Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda kendi denetleme birimlerimiz yani zabıta birimlerimiz ve özellikle sivil görevlilerimizle beraber esnaf, Pazar artışlarını kontrol altında tutmaya kararlıyız. Bu manada tüm hemşehrilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Bu şekilde niyetleri olanlar, böyle gaflet içerisine düşenler hemen tedbirlerini almalı, hatalarından geri dönmeli bizimle karşı karşıya gelmemek için azami dikkat göstermelidir. Bu saatten sonra fırsatçılara fırsat vermeyeceğimizi bilmelerini rica ediyorum. Arkadaşlarımızın bu açıklamanın akabinde şehrimizin her tarafında denetim yapacaklardır. Kimse illa zabıta ekipleri gelecek diye beklemesin. Biz belediyemizden 50 isim belirledik. Şehrimizin 50 yerinde market, bakkal ve manavdan alışveriş yapacaklar. Bu manada herkesin etiketlerini gözden geçirmesini arzu ediyorum. Vatandaşımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum? diye konuştu.