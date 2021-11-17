AMAS ne zaman? Amerikan Müzik Ödülleri saat kaçta, hangi gün? 2021 AMAS hangi kanalda? American Music Awards adayları
Amerikan müzik sektöründe Grammy Ödülleri'nden sonraki en prestijli ödüllerden biri olan Amerikan Müzik Ödülleri 2021, sahiplerini bulacak. AMAS ne zaman? American Music Awars saat kaçta, hangi gün? 2021 AMAS hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Amerikan Müzik Ödülleri saat kaçta?
AMAS ne zaman? American Music Awars saat kaçta, hangi gün? 2021 AMAS hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Tam olarak 48 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Ama's) dün Los Angeles'ta gerçekleşecek. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerinin katıldığı gecede adeta ödül alacak isimler merak ediliyor.
AMAS NE ZAMAN?
49. Yıllık Amerikan Müzik Ödülleri, 22 Kasım 2021'de Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da 2021'in en popüler sanatçılarını, single'larını ve albümlerini bir araya getirecek. tarihte bunu yapan kadın rapçiler.
AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI
The Weeknd veRoddy Ricch Amerika Müzik ödüllerinde 8 adaylıkla başı çekiyorlar.Her iki sanatçıda Justin Bieber ,Post Malone ve Taylor Swift ile beraber Yılın sanatçısı dalında adaylar.5 dalda adaylıkla Megan Thee Stallion, Ricch, Lewis Capaldi, Doja Cat, DaBaby veLil Babyile Yılın yeni sanatçısı dalında yarışıyor.Kazananlar 22 Kasım'da açıklanacak.
Yılın Sanatçısı
Justin Bieber
Post Malone
Roddy Ricch
Taylor Swift
The Weeknd
Yılın Yeni Sanatçısı
Lewis Capaldi
Doja Cat
DaBaby
Lil Baby
Roddy Ricch
Megan Thee Stallion
Yılın İşbirliği
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar
Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours
Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me
Megan Thee Stallion ft. Beyonce - Savage Remix
Favorite Social Artist
BTS
Billie Eilish
EXO
Ariana Grande
NCT 127
En iyi Video Klip
Doja Cat - Say So
Future ft. Drake - Life Is Good
Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me
Taylor Swift - cardigan
The Weeknd - Blinding Lights
En İyi Erkek Sanatçı (pop/rock)
Justin Bieber
Post Malone
The Weeknd
En İyi Kadın Sanatçı Artist (pop/rock)
Dua Lipa
Lady Gaga
Taylor Swift
En İyi İkili/Grup (pop/rock)
BTS
Jonas Brothers
Maroon 5
En İyiAlbum (pop/rock)
Harry Styles - Fine Line
Taylor Swift - folklore
The Weeknd - After Hours
En İyi Şarkı (pop/rock)
Lewis Capaldi - Someone You Loved
Dua Lipa - Don't Start Now
Post Malone - Circles
Roddy Ricch - The Box
The Weeknd - Blinding Lights
En İyi Erkek Sanatçı (country)
Kane Brown
Luke Combs
Morgan Wallen
En İyi Kadın Sanatçı (country)
Gabby Barrett
Miranda Lambert
Maren Morris
En İyi İkili/Grup(country)
Dan + Shay
Florida Georgia Line
Old Dominion
En İyi Albüm (country)
Luke Combs - What You See Is What You Get
Blake Shelton - Fully Loaded: God's Country
Morgan Wallen - If I Know Me
En İyi Şarkı(country)
Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours
Maren Morris - The Bones
Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) - Nobody But You
En İyi Erkek Sanatçı (rap/hip-hop)
DaBaby
Juice WRLD
Roddy Ricch
En İyi kadın Sanatçı (rap/hip-hop)
Cardi B
Nicki Minaj
Megan Thee Stallion
En İyi Albüm (rap/hip-hop)
Lil Baby - My Turn
Lil Uzi Vert - Eternal Atake
Roddy Ricch - Please Excuse Me For Being Antisocial
En İyi Şarkı (rap/hip-hop)
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar
Roddy Ricch - The Box
En İyi Erkek Sanatçı (soul/R&B)
Chris Brown
John Legend
The Weeknd
En İyi Kadın Sanatçı (soul/R&B)
Jhene Aiko
Doja Cat
Summer Walker
En İyi Albüm (soul/R&B)
Doja Cat - Hot Pink
Summer Walker - Over It
The Weeknd - After Hours
En İyi Şarkı(soul/R&B)
Chris Brown ft. Drake - No Guidance
Summer Walker - Playing Games
The Weeknd - Heartless
En İyi Erkek Sanatçı (Latin)
Bad Bunny
J Balvin
Ozuna
En İyi Kadın Sanatçı (Latin)
Becky G
KAROL G
Rosalía
En İyi Albüm (Latin)
Anuel AA - Emmanuel
Bad Bunny - Las Que No Iban a Salir
Bad Bunny - YHLQMDLG
En İyi Şarkı (Latin)
Bad Bunny - Vete
Black Eyed Peas X J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
KAROL G & Nicki Minaj - Tusa
En İyiSanatçı (alternative rock)
Billie Eilish
Tame Impala
twenty one pilots
En İyiSanatçı (adult contemporary)
Lewis Capaldi
Jonas Brothers
Maroon 5
En İyiSanatçı (contemporary inspirational)
Lauren Daigle
for KING & COUNTRY
Kanye West
En İyiSanatçı (EDM)
Kygo
Lady Gaga
Marshmello
En İyiSoundtrack
Birds of Prey: The Album
Frozen II
Trolls: World Tour
Haberler.com - Gündem