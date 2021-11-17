AMAS ne zaman? Amerikan Müzik Ödülleri saat kaçta, hangi gün? 2021 AMAS hangi kanalda? American Music Awards adayları

AMAS ne zaman? American Music Awars saat kaçta, hangi gün? 2021 AMAS hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Tam olarak 48 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Ama's) dün Los Angeles'ta gerçekleşecek. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerinin katıldığı gecede adeta ödül alacak isimler merak ediliyor.

AMAS NE ZAMAN?

49. Yıllık Amerikan Müzik Ödülleri, 22 Kasım 2021'de Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da 2021'in en popüler sanatçılarını, single'larını ve albümlerini bir araya getirecek. tarihte bunu yapan kadın rapçiler.

AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI

The Weeknd veRoddy Ricch Amerika Müzik ödüllerinde 8 adaylıkla başı çekiyorlar.Her iki sanatçıda Justin Bieber ,Post Malone ve Taylor Swift ile beraber Yılın sanatçısı dalında adaylar.5 dalda adaylıkla Megan Thee Stallion, Ricch, Lewis Capaldi, Doja Cat, DaBaby veLil Babyile Yılın yeni sanatçısı dalında yarışıyor.Kazananlar 22 Kasım'da açıklanacak.

Yılın Sanatçısı

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Yılın Yeni Sanatçısı

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Yılın İşbirliği

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Megan Thee Stallion ft. Beyonce - Savage Remix

Favorite Social Artist

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

En iyi Video Klip

Doja Cat - Say So

Future ft. Drake - Life Is Good

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift - cardigan

The Weeknd - Blinding Lights

En İyi Erkek Sanatçı (pop/rock)

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

En İyi Kadın Sanatçı Artist (pop/rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

En İyi İkili/Grup (pop/rock)

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

En İyiAlbum (pop/rock)

Harry Styles - Fine Line

Taylor Swift - folklore

The Weeknd - After Hours

En İyi Şarkı (pop/rock)

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Dua Lipa - Don't Start Now

Post Malone - Circles

Roddy Ricch - The Box

The Weeknd - Blinding Lights

En İyi Erkek Sanatçı (country)

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

En İyi Kadın Sanatçı (country)

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

En İyi İkili/Grup(country)

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

En İyi Albüm (country)

Luke Combs - What You See Is What You Get

Blake Shelton - Fully Loaded: God's Country

Morgan Wallen - If I Know Me

En İyi Şarkı(country)

Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours

Maren Morris - The Bones

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) - Nobody But You

En İyi Erkek Sanatçı (rap/hip-hop)

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

En İyi kadın Sanatçı (rap/hip-hop)

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

En İyi Albüm (rap/hip-hop)

Lil Baby - My Turn

Lil Uzi Vert - Eternal Atake

Roddy Ricch - Please Excuse Me For Being Antisocial

En İyi Şarkı (rap/hip-hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

Roddy Ricch - The Box

En İyi Erkek Sanatçı (soul/R&B)

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

En İyi Kadın Sanatçı (soul/R&B)

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

En İyi Albüm (soul/R&B)

Doja Cat - Hot Pink

Summer Walker - Over It

The Weeknd - After Hours

En İyi Şarkı(soul/R&B)

Chris Brown ft. Drake - No Guidance

Summer Walker - Playing Games

The Weeknd - Heartless

En İyi Erkek Sanatçı (Latin)

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

En İyi Kadın Sanatçı (Latin)

Becky G

KAROL G

Rosalía

En İyi Albüm (Latin)

Anuel AA - Emmanuel

Bad Bunny - Las Que No Iban a Salir

Bad Bunny - YHLQMDLG

En İyi Şarkı (Latin)

Bad Bunny - Vete

Black Eyed Peas X J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

KAROL G & Nicki Minaj - Tusa

En İyiSanatçı (alternative rock)

Billie Eilish

Tame Impala

twenty one pilots

En İyiSanatçı (adult contemporary)

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

En İyiSanatçı (contemporary inspirational)

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

Kanye West

En İyiSanatçı (EDM)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

En İyiSoundtrack

Birds of Prey: The Album

Frozen II

Trolls: World Tour

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