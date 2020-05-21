Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez bir saldırı
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Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez bir saldırı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de minarelerden şarkı çalınmasının kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirterek, "Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır.

Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez bir saldırı
21.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:58

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de minarelerden şarkı çalınmasının kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirterek, "Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır. Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması, bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar" ifadelerini kullandı. 

'SÜKUT, İKRARDAN GELİR'Altun, dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış Türkiye'de ezan seslerinin hiçbir zaman dinmeyeceğini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedi'nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvi ses hiçbir zaman dinmeyecektir. Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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