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Altınküre Okulları'ndan Başkan Kılıç'a ziyaret

Altınküre Okulları'ndan Başkan Kılıç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya Altınküre Okulları kurucuları Ahmet Sakarya, Sebahattin Aktaş ve Teknokent Koleji Kurucu Temsilcisi Metin Aslan, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları kurucuları Ahmet Sakarya, Sebahattin Aktaş ve Teknokent Koleji Kurucu Temsilcisi Metin Aslan, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Okulun kurucusu Ahmet Sakarya tarafından eğitim, projeler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi bir çok alanda Belediye Başkanı Kılıç'a bilgiler verildi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise nazik ziyaretlerinden dolayı Ahmet Sakarya'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA

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