Altına Hücum filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Altına Hücum filmi ne zaman, nerede çekildi?

Altına Hücum filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Altına Hücum filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Altına Hücum filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Altına Hücum konusu, özeti ve Altına Hücum oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Altına Hücum filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Altına Hücum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Altına Hücum filmini izleyecek olanların merak ettiği Altına Hücum konusu nedir, Altına Hücum oyuncuları kimler ve Altına Hücum özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALTINA HÜCUM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay'ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir.Ama Sonay Osman'ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut'un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut'u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.

ALTINA HÜCUM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : Hasan Doğan

OYUNCULAR : Toygan Avanoğlu, Serenay Aktaş, Ali Rıza Tanyeli, Orçun Kaptan

ALTINA HÜCUM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

YAPIM YILI: 2022

Oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Serenay Aktaş, Şiva Behrouzfar, Ali Rıza Tanyeli ve Birgül Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı 'Altına Hücum' filminin çekimleri Didim'de yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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