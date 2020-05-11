Altın ve bitcoin fiyatları neden düştü? Riskli zamanlarda güvenli bir liman sayılması nedeniyle, tercih edilen bir yatırım aracı olan altının spot fiyatı bugün yüzde 0,22 değer kaybıyla ons başına 1698 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları Pazartesi günü doların güç kazanması ve piyasalarda risk iştahının artması nedeniyle düştü.

Riskli zamanlarda güvenli bir liman sayılması nedeniyle, tercih edilen bir yatırım aracı olan altının spot fiyatı bugün yüzde 0,22 değer kaybıyla ons başına 1698 dolardan işlem gördü.

Spot altının ons fiyatı gün içinde 1691 dolara kadar düştü.

Altın Cuma günü de yüzde 1 değer kaybetmişti.

ABD altın vadelileri ise yüzde 0,4 düşerek ons başına 1707 dolar oldu.

Dolar endeksinin ise bugün yüzde 0,47 değer kazandığı görüldü.

Altın, koronavirüs salgınının yarattığı endişelere paralel olarak uzun zamandır son 8 yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor.

Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası olan bitcoindeki düşüşün nedeni ise biraz daha farklı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para olan bitcoin, geçen hafta 10 bin doların üzerine tırmanmasının ardından hafta sonu değer kaybetti.

Lüksemburg merkezli bitcoin borsası Bitstamp fiyatlarına göre pazar günü yüzde 10 düşen bitcoin, 12 Mart'tan bu yana görülen en sert günlük kaybını kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre bitcoin Cuma gününden beri yüzde 13'ten fazla değer kaybederek, Salı günü gerçekleşecek "halving" (yarılanma) işlemi öncesinde 8630 dolardan işlem gördü.

Yarıya düşme anlamına gelen "halving/halvening" adlı işlem, madencilerin ödüllendiriliği kripto para miktarının yüzde 50 azalması demek. Enflasyonu kontrol altına almak için tasarlanan bu işlem ile birlikte madencilerin alacağı ödül 12 Mayıs itibarıyla yarıya inecek. Halving her dört yılda bir gerçekleşiyor.

Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik bitcoinde tam tersi bir etki yarattı ve normalde teknik bir işlem olan "halving" (yarılanma) işlemi sırasında yükselen bitcoin fiyatlarının yerine düşüş görülmesine yol açtı.

Ancak kimi uzmanlar halen bitcoin fiyatlarının yükseleceğine inanıyor.

Altın tarihi zirveden döndü

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilmeye başladı.

Bu da risk iştahının artmasına ve altının değer kaybetmesine yol açtı.

Geçen haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamıştı.

Pazartesi günü ise İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388 liradan tamamladı.

İstanbul'da bugün kapanışta çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını 2577 liradan satıldı.

Hisse senetleri piyasalarıyla uyumlu hareket

İngiltere merkezli CMC Markets'tan piyasa analisti David Madden, "Dolardaki yükseliş altını kırmızıya doğru itti" derken, altındaki satışların hisse senetleri piyasasındaki düşüş nedeniyle sınırlı kaldığını söyledi.

Madden, işlemcilerin ikinci dalga koronavirüs salgınından endişe ettiğini, bu yüzden altının daha fazla düşmediğini aktardı.

Emtia piyasalarıyla ilgili haber yapan Kitco internet sitesinden gazeteci Jim Wyckoff, kaleme aldığı yazısında altının ABD hisse senetleri piyasasını takip ederek değer kaybettiğini aktardı.

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasına dair endişeler ve ABD-Çin ilişkilerindeki gerilime bağlı olarak Asya piyasalarının hafif yükselerek, Avrupa piyasalarının ise düşüş kaydederek piyasaların karışık bir görünüm çizdiğini ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan ABD merkezli finansal hizmetler kuruluşu INTL FCStone'dan analist Rhona O'Connell ise Güney Kore gibi ülkelerde görülen yeni koronavirüs vakaları yüzünden piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini; ancak yakın vadede ekonomik toparlamada bir umut belirmesi nedeniyle altın fiyatlarının bu seviyeden işlem görmesini beklediğini söyledi.

Altının ons fiyatı Nisanı 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1700 doların üzerinde işlem görüyor; altın fiyatları neredeyse bütün büyük para birimlerine karşı rekor seviyelere ulaştı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) altınla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği nisan raporunda altın bazlı fonlara 9,3 milyar dolarlık fon girişi yaşandığı ve bu fonlardaki altın miktarının rekor seviye olan 3355 tona yükseldiği kaydedildi.

Bitcoinde bu sefer yükseliş değil düşüş var

Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik bitcoinde ise tam tersi bir etki yarattı ve normalde "halving" (yarılanma) işlemi sırasında yükselen bitcoin fiyatları yerine düşüş görülmesine yol açtı.

Rueters'ın haberine göre bitcoinin 11 yıllık tarihinde üçüncü defa görülecek olan halving işlemi, bitcoin fiyatlarının bu sefer gerilemesine yol açtı.

ABD merkezli GAIN Capital'den piyasa araştırmasının küresel müdürü Matt Weller, "Piyasaların verimli çalışması açısından bakacak olursak yarılanma işlemine verilecek en doğru yanıt bitcoinin değerlenmesi olurdu. 10 yıldan fazladır hacimli bir şekilde ticareti yapılan bir varlığın sonuçta arzı yarıya azalıyor" yorumunda bulundu.

Bitcoin yarılanma işlemine gelene kadar yılın başından beri neredeyse yüzde 40 değer kazanmış, en düşük seviyesinden yüzde 85 daha yukarıda işlem görmüştü.

Kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tarihi olaylar gelecekte ne olacağını tam olarak tahmin edemez ama burada bir psikolojik seviye olduğunu da söyleyebiliriz. Madencilere bitcoini üretmenin ederi iki katına çıkacağı için fiyat psikolojik seviyenin altına indiğinde satma niyetlisi olmayabiliyorlar" dedi.

Piyasada yaklaşık 21 milyon bitcoin var ve bunların 18 milyonu halihazırda dolaşımda.

'115 bin dolara kadar çıkabilir'

Kripto para veri platformu Messari'nin araştırma masasından Ryan Watkins, koronavirüs salgınının yarılanma işleminin ardından bitcoin fiyatlarının yükselmesindeki en büyük engel olacağını düşünüyor.

Dijital para birimi Decred'in kurucularından Jake Yocom-Piatt ise Reuters'a salgının bitcoin ve diğer dijital para birimleri için faydalı olacağına inandığını söyledi. "Pandemi deflasyona yol açan bir olaydır. Ekonomik aktivite tepetaklak düşüşe geçecek. Bitcoinin yarılanması da deflasyonist bir olay." diyen Yocom-Piatt, bunun da kripto paraların değer kazanması anlamına geldiğini açıklıyor.

Reuters'ın haberine göre yatırım şirketi Pantera'dan Dan Morehead, piyasaların arz ve talep dengesine göre bitcoinin çok daha fazla değer kazanacağını düşünüyor ve kripto paranın 115 bin 212 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini tahmin ediyor:

"Bazılarına bu fiyatın çok uçuk geldiğinin farkındayım. Ancak bitcoinin fiyatı 65 dolarken 5 bin dolara çıkacağını söylemek de çok saçmaydı. Sadece şunu söylüyorum: Bitcoinin fiyatının yükselmesinin yüzde 50'den fazla ihtimali var, ve hatta çok daha yükselmesi ihtimali daha yüksek."