Altın Küre Ödülleri'ne 'Siyah' Protesto Damga Vurdu

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgasının son örneği Hollywood'un en büyük vitrinlerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni'nde gerçekleştirildi.



Hemen hemen tüm konukların siyah kıyafetlerle katıldığı ödül töreninde komedi dalında "En İyi Film" ödülü kadın yönetmen Greta Gerwig "Lady Bird" filmiyle kazandı.



Aynı filmin oyuncusu 23 yaşındaki oyuncusu Saoirse Ronan de bu dalda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.



Drama dalında "En İyi Film" ödülünü ise "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" filmi kazandı.













"En İyi Yönetmen" ödülü The Shape of Water filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'ya verildi.



En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Darkest Hour isimli filmde İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'i canlandıran İngiliz aktör Gary Oldman aldı.



Oldman'ın da aralarında olduğu çok sayıda erkek oyuncu yakalarına "Times Up" yazılı rozetleri taktı.









ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlatmış, Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifi kurmuştu.



Times' Up'ın internet sitesinde, "İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti ifadesi" yer alıyordu.









Times' Up kampanyasını başlatan isimlerden olan Reese Witherspoon törende yaptığı konuşmada, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz. ve hikayelerinizi anlatacağız" dedi.



Witherspoon, "Bu sene sessizliği bozarak tacize karşı konuşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok cesursunuz" şeklinde konuştu.



Törende "En İyi Yabancı Film" ödülü ise Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın "In The Fade" isimli filmine verildi.



Akın sahneye filmin başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı.









Kırmızı halıdaki siyah giysiler nedeniyle "siyah halı" olarak da nitelenen bu seneki geçit töreninden bu kareler yansıdı.









Oscar ödüllerinin provası ve büyük oranda göstergesi olarak değerlendirilen 75. Altın Küre Ödülleri'nde 14'ü sinema, 11'i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller dağıtıldı.