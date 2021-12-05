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Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, o sırada "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanırken, sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" dedi.

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti.

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti.

Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Emre İliksiz
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