Altın gibi okul 140 meslek dalına öğrenci arıyor

140 branşta eğitim veren Bornova Mesleki Eğitim Merkezi piyasanın ihtiyacını karşılıyor

Burada eğitim gören öğrencilerin yüzde 95'i iş sahibi

Atölye var öğrenci yok



İZMİR - İzmir'deki Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, 140 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimlerinin yanı sıra meslek kursları veriyor. 4 yıllık eğitim süresinde teorik ve pratik eğitim alan öğrencilere sigorta yapıldığını ve maaş verildiğini belirten okul müdürü Harun Yılmaz, "Piyasa ara eleman konusunda aç. İşverenlerden yoğun talep var fakat bunu karşılamakta güçlük çekiyoruz. Buraya gelen, altın bileziğini eline takar, ömrü boyunca kazancını sağlar. İş garantisi yüzde 95 ve üzeridir" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Altındağ semtinde bulunan Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilerine altın bileziği takıyor. Ancak altın değerindeki okuldaki pek çok branş, öğrenci yetersizliği çekiyor. Merkez, 140 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimlerini yanı sıra meslek kursları veriyor. 4 yıl boyunca burada eğitim alan 14-65 yaş arası kişiler, haftanın bir günü okula geliyor, diğer günler ise merkezden mezun olmuş kişilerin iş yerlerinde pratik eğitimlerini alıyor. Bu süre zarfında sigortaları yapılan ve asgari ücretin en az yüzde 30'u oranında maaş da alan öğrenciler, eğitimin sonunda kendi iş yerlerini de açabiliyor. Piyasanın ara eleman ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamakta güçlük çektiklerini kaydeden okul müdürü Harun Yılmaz, "Özellikle kaynakçılık, giyim, makine, kuyumculuk ve asansör sektörlerinde çok fazla talep var. Buraya gelen, altın bileziğini eline takar, ömrü boyunca kazancını sağlar. İş garantisi yüzde 95 ve üzeridir. Buraya gelen öğrenci en az ilköğretim mezunu olmalı. Lise mezunu da üniversite mezunu da gelebilir. Herkese kapımız açık" diye konuştu.

Pastacılıktan kuyumculuğa

1982 yılında kurulan okul hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi: "Şu anda 140 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimlerini yanı sıra meslek kursları veriyoruz. Kuaförlük, cilt bakımı ve güzellik, pastacılık, tesisat teknolojisi, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme, motorlu araçlar teknolojisi ve kuyumculuk gibi pek çok alandaki eğitimlerimiz sürüyor. 14-65 yaş aralığında herkes istediği zaman okulumuza kayıt yaptırabiliyor. İşverenlerden yoğun talep var fakat bunu karşılamakta güçlük çekiyoruz. Öğrencilerden talep bekliyoruz. Çünkü piyasa ara eleman konusunda aç. Buraya gelen herkes 3 yılın sonunda kalfalık, 4 yılın sonunda ustalık belgesini alır. Ustalık belgesi aldıktan sonra iş yeri açma belgesine de sahip olur. Usta öğreticilik belgesi için de ayrıca 40 saatlik bir eğitimimiz bulunuyor. Piyasada 120 bine yakın mezun öğrencimiz var."

"Atölyemiz var ancak öğrencimiz yok"

Okulda bin 750 öğrencinin bulunduğunu ancak bu sayının yeterli olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Öğrenci sayımız önceki dönemlere göre yüzde 70 artsa da bu yeterli değil. Bizde kontenjan diye bir şey söz konusu değil. Başvuran her öğrencimizi kabul ediyoruz. Örneğin giyim bölümünde piyasada çok açık var. Bizde 5 öğretmenimiz var, atölyemiz var ancak öğrencimiz yok" ifadelerini kullandı.