Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını haberimize ekledik. Altın fiyatları bugün hakkında bilgilenmek isteyenler haberimizin içeriğinden bilgi alabilir. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları önümüzdeki günlerde düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları, hafta kapanışına doğru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bankalar ve Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 735 liradan işlem görürken gram altın ise 454 liradan işlem görüyor. Diğer altın türleri de göz önüne alındığında, Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yükselişini sürdüren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,20

SATIŞ: 439,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.071,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.980,00

SATIŞ: 3.025,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.875,20

SATIŞ: 2.933,75

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.460,00

SATIŞ: 1.503,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 735,00

SATIŞ: 751,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,62

SATIŞ: 454,69

Ramazan Eles
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