Altıeylül, Bilardo da Zirvede

Altıeylül Belediyespor Kulübü Sporcusu Necdet Yalçın Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de yapılan bilardo turnuvalarında derece yaparak madalya ve kupalarla döndü.



Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından farklı tarihlerde Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen bilardo turnuvalarında Altıeylül Belediyespor Kulübü Sporcusu Necdet Yalçın, başarıyla döndü. Yalçın, Balıkesir Bilardo Bölge Şampiyonası, 2016-2017 sezonu Merhum Emin Özçöllü 3 Bant Bilardo Turnuvası Aydın, Oassis Bilardo 2017 Bölge Şampiyonası'nda 1., Çanakkale Özel İllerarası 3 Bant Bilardo Barış Kupası'nda ise 3. oldu.



Bilardoda derece alan Altıeylül Belediyespor Kulübü Sporcusu Necdet Yalçın, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, turnuvalardan dereceyle dönen genç sporcuyu tebrik ederek, "Sporun her branşına katkı sağlıyoruz, sporcularımızı destekliyoruz. Necdet kardeşimiz de bilardo da başarılı bir sporcumuz. Kendisi Türkiye Şampiyonu da olacaktır, buna inancım tam. Bilardo kabiliyet, beceri ve çalışmak istiyor. Bilardo için önce inanmak sonra disiplinli çalışmak gerekiyor. Kendisini kutluyorum" dedi.



Altıeylül Belediyespor Kulübü Sporcusu Necdet Yalçın Aydın ise Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, 13 Temmuz'da Sakarya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istediğini belirtti. - BALIKESİR