Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
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Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi

22.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:25

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Sivas'ta bazı alanların "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Sivas'a 84 kilometre uzaklıktaki Doğanşar ilçesinde güzelliği ile kendine hayran bırakan Dipsiz Göl ve Şelalesi koruma altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

-İHA-

Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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