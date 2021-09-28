Alternatif tıp az kalsın ayağından ediyordu

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Ağrı'da Menisküs ağrıları için komşusundan duyduğu alternatif tıp yöntemine başvuran kadın az kalsın ayağından oluyordu. Ayağına söğüt ağacı kabuğunu yakarak oluşan külleri saran Nalan Karakaya sağ dizinde oluşan üçüncü derece yanık sonucu hastaneye kaldırıldı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Karakaya, "Ben yandım kimse yanmasın, kimse o bitkilere inanmasın" dedi.

Ağrı'da yaşayan, evli ve 6 çocuk annesi Nalan Karakaya(55), dizindeki menisküs ağrılarını gidermek için komşularının tavsiyesi üzerine alternatif tedavi yöntemlerini denedi. Söğüt ağacı kabuğunu yakarak küllerini dizine 1'er saat aralıkla 3 kez saran Karakaya'nın dizinde 3.derece yanık oluştu. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden Karakaya iyileşeceği günü bekliyor.

"Ben yandım kimse yanmasın"

Yaşadıklarını anlatan Nalan Karakaya, komşularından duyduğunu ve bunun üzerine iyi geleceğini düşündüğü için uyguladığını ifade ederek, "Ayağımda kireçlenme vardı. Doktorlar yaşından dolayı ameliyat olamazsın dediler. Komşularım söğüt ağacını denemişler. İyi gelir dediler. Bende öyleyse deneyeyim dedim. Söğüt ağacının kabuğunu yakıp küllerini üzerine koydum. Kendim yaptım. Kına gibi yapıp üzerine bıraktım. 3 kez üzerine 1'er saat aralıkla bıraktım. Acısı beni mahvetti. Ben yandım kimse yanmasın. Kimse bunları denemesin" dedi.

"Böyle koca karı ilaçlarını kimse bilinçsiz olarak yapmasın"

Nalan Karakaya'nın eşi İsmail Karakaya ise kimsenin koca karı ilaçlarına inanmaması gerektiğini söyleyerek "Böyle koca karı ilaçlarını kimse bilinçsiz olarak yapmasın. Çünkü daha sonra pahalıya mal oluyor. Acısını biz çektik, kimse çekmesin. Tıp ilerledi, doktorlar daha iyiler. Biz bilmiyorduk, bilinçsizliğimize denk geldi" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM