Altan Öymen: gazetecilikten vazgeçmeyin

17.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:11

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin birlikte düzenlediği "Medya Şöyleşileri" etkinliğinin ilki 16 Ocak 2020 Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi'nin A Salonu'nda yapıldı. Medya Şöyleşileri'nin ilk konuğu usta gazeteci Altan Öymen ve Woman TV Program Yapımcısı kızı Aslı Öymen oldu.

BABA-KIZ GAZETECİLİĞİ ANLATTI

Moderatörlüğünü Aslı Öymen'in üstlendiği toplantıda "Aile Boyu Gazetecilik" teması işlendi. 70 yıldır gazetecilik mesleğine emek veren 88 yaşındaki Altan Öymen ve Aslı Öymen tarihe tanıklık ettikleri süreçleri, anılarını, gazetecilik mesleğinin zorlukları ve keyifli yanlarını anlattı.

ALTAN ÖYMEN: "GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYİN"

70 yıllık gazeteci olan ve 1999-2000 yıllarında CHP Genel Başkanlık görevini de yürüten Altan Öymen, gazetecilik mesleğinin dününü ve bugünü kıyaslayarak genç gazetecilere öğüt verdi. TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen "Gazetecilik mesleğinden vazgeçmeyin. Gazetecilik mesleği dünyanın en iyi mesleğidir. Yaşadığımız dönemden tedirgin olmayın, bunlar geçecek. Gazetecilik yaparken insanın canı sıkılmaz, her şeyi, herkesten önce öğrenirsiniz, Türkiye'yi görür, Dünyayı görür, öğrenirsiniz. Bu mesleği çok severek yaptığım için başka hobim olsun diye düşünmedim, zaten çok sevdiğim işi yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler