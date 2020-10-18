Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı
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Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı

18.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:40

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Alt geçitten geçmek isteyen bir taksi sürücüsü aracıyla mahsur kaldı. Ekiplerin, sürücüyü ve taksisini kepçe yardımıyla kurtarma anları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Maltepe'de 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi.

Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı
Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı

OLAY ANI ANBEAN KAMERADA

Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı
Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı

"KEPÇE BİLE BATIYORDU"

Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, "10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok." dedi. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı
Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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Haber Yorumları (1)
CUMA: kopru alti neden su doluyor anlamiyorum yagmur sulari gitmesi icin laham yapilmiyormu boyle yerler bilmiyorlarmi yagmur yaginca kopru altlari su doluyor bos bos isler ne zaman bu ulku katkinacak
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