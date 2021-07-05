Alp Kırşan: Zengin değilim olmak da istemiyorum

? Hangisi daha büyük pişmanlık: Çocukken üçüncü kattan atlayıp sakatlanmak mı, "Survivor"da yarışmacıyken fazla mızıklanmak mı?Üçüncü kattan atlamak!

? Hangisi daha büyük pişmanlık: Çocukken üçüncü kattan atlayıp sakatlanmak mı, "Survivor"da yarışmacıyken fazla mızıklanmak mı?

Üçüncü kattan atlamak! Doğru şekilde atlarsam hiçbir sorun olmayacağını düşünmüştüm. Yere inene kadar çok heyecan vericiydi. Ama sonuç büyük pişmanlık oldu tabii.

? Büyük balık avı turnuvalarına katılıyorsunuz. Hangisi mühim: Şans mı,

strateji mi?

Şans önemli ama o şansı kendin yaratman lazım. İyi futbol oynamak için sahanın güzel olması gibi düşünebilirsin bunu.

? 3 Kasım, Akrep burcu... Hangi yönü daha zor: Aşırı sahiplenmecilik mi, zaman zaman bencillik mi?

Valla bende ikisi de yok. Benim problemim disiplinle. En zor olan yanı bu. Benim için zevk ama etrafımdakiler için tam bir eziyet. (Gülüyor)

? Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

İkisi de. Yani bir macera-romantik-komedi olurdu. Çünkü her anım öyle geçiyor.

? Peki kim çekerdi filmi: Çok sevdiğiniz Acun Ilıcalı mı, çok benzetildiğiniz Jim Carrey mi?

Hayatta beni en iyi anlayan Acun Abim çekerdi diye düşünüyorum. Hiç zaman zaman kaybetmez, 3-5 günde çeker, şak diye bitirirdik filmi.

? İzmirlisiniz ama Bodrum'da yaşıyorsunuz. Bodrum mu, Çeşme mi?

12 ay yaşamak için Bodrum, çünkü daha sıcak. Biz ailece sıcağı seviyoruz. Çeşme kışın bizim için çok soğuk.

EN BÜYÜK ZAAFIM KİTAP OKUMAMAK

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Kafamda hala kim olduğunu bulmaya çalışırken o kişinin beni öpüp gittiği çok oldu. Ama hafıza kartımla cebelleşmek genel olarak çok eğlenceli.

? Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Yoo, söylerim direkt: Köfteleri nereden aldınız? Ben almayayım derim. (Gülüyor)

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

İstisnalar hariç kapıya koyarım sabah.

? Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

O pozisyona hiç düşmem. Öngörüm ve zamanlamam harikadır. (Gülüyor)

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Pijama-terlik-televizyon.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Hayatta en büyük zaafım kitap okumamak, bir belgesel izler öyle uyurum.

KÜÇÜK KEYİFLER

Salak salak gülerken yakalıyorum kendimi

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Gündoğumu benim rutinim. Doğumları severim. Batma kavramı hiç benlik değil. Ev mutlaka gündoğumuna bakacak ve her gün kahvenle onu karşılayacaksın...

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Kumsala sıfır, denize sıfır, ağaçlık sahil şeridi... Karavanda. Yani mix (karışım) zirvedir

benim için.

? Tavla mı, satranç mı?

İkisi de bende yok. Gel seni balığa götüreyim. (Gülüyor)

? Kedi mi, köpek mi?

Köpek tabii ki. Sadık bir kere. Ayrıca full aşkla besleniyor.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

Mantı, iskender hiç fark etmez. Tost da olur. Karnım doysun, yeter de artar bana.

? Twitter mı, Instagram mı?

Instagram biraz, nasıl desem daha hayal. Twitter daha gerçek gibi sanki. Şu an arafta kaldım.

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

En iyi tekne kendi teknendir. Nedenini sana başka zaman anlatırım, gazeteye yazılacak şey değil. (Gülüyor)

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Hemen hemen bütün sporları yapıyorum zaten, bütün enstrümanları çalabilmeye daha çok yükseldim.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Deniz mahsullerinden vazgeçeceğim gün, öleceğim gündür. Et o kadar değil de deniz beni bitirir, denizsiz olmaz yahu...

? Motosiklet mi, otomobil mi?

Açık ara motosiklet. Bir kere ruhu var. Rüzgarın yüzümü sevmesi çok hoşuma gidiyor motorda. Salak salak gülerken yakalıyorum kendimi.

POPÜLER ŞEYLER

Serenay eşimin çok eski arkadaşı

? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

"7'den 77'ye" ile büyüdük be abi. Barış Manço abimiz olur, Cem Karaca da babamızdır.

? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

Serenay derim. Hem eşimin çok eski arkadaşı hem de onu daha çok takip ediyoruz.

? Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

İkisini de severim ama Kıvanç'ın yeri ayrı. Daha fazla muhatabız balıktan.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Bu devirde komşu dert... Müstakil ev candır, gerisi patlıcan. (Gülüyor)

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem Yılmaz'a çok gülerim ama bunu, Ata Demirer komik değil anlamında söylemiyorum. Cem Abi sanki daha bir içinde tutuyor muhabbetin.

HAYAT BİLGİSİ

Zengin değilim olmak da istemiyorum

? Dünya üçüncüsü best modelsiniz. Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

Zengin olmak pek benlik değil. Ben fakir doğdum. Ama şu an her şeyin keyfini fena çıkarıyorum.

? 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

Yok ya bu yaşlar iyi. Çocuklarımla hayat çok güzel.

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Para sıhhat getirir ama saadet getirir mi, emin değilim. Gözüm yükseklerde değil. Zengin değilim, olmak da istemiyorum. Çünkü paranın dert de getirdiği çok açık.

? Zorla güzellik olur mu?

Olur, olur. Estetik aldı başını gitti.

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

Bugüne kadar aldığım bütün kararlardan kendim mesulüm, hayatı böyle seçtim.

? Mantık mı, içgüdü mü?

Önce içgüdü, sonra mantık. Bir şey yapacaksam ve huzursuz hissediyorsam milyon dolar versen girmem o işe.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Disiplinliyim dedim ya, geceden yazıp planlarım, sabah kontrol eder işe başlarım saat 9'da. Son 15 yıldır böyle her günüm.

? Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?

Geveze varsa ben kalkarım zaten. Kesin işim çıkar. (Gülüyor)

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

İstanbul'un hiçbir şeyi. Metropollerden nefret ediyorum. Sadece iş için gelip Bodrum'a dönüyorum.

? Peki sizce hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?

İnan, hiç umurumda değil. Bodrum'dan Datça ve Kos manzarası derim bu soruna.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Ben yerim. Normal değilim. (Gülüyor)

ÖZEL MESELELER

Sırtımızdan vuran o kadar çok oldu ki...

? Affetmek mi, unutmak mı?

Ben affetmem. Hata yapanı unuturum.

? Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Hatırlamıyorum valla. Gece hayatı bende 2009'da evlenince bitti. Onu şimdinin çapkınlarına sormak gerek.

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

En korkutucusu kombo. Yani yılan insanın yalanı. İşin zirvesi bence.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Ha o zaman başka. Beyaz yalan candır, itirafı kolaydır. Yalan olacaksa beyaz olsun.

? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Tek ağlarım. Nedenini keşfedemedim.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Sezen tabii ki. İzmir kızı. Rica ederim, bu konuyu tartışmayalım bile.

? Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimseye aşık olmadan yaşayan ot gibi arkadaşlarım oldu. Alayı yörüngesini kaybetmiş uydu gibi takılıyor şu an.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Önce nefret, sonra kayıtsızlık. Sırtımızdan vuran o kadar çok oldu ki... Önce nefret ettik, şimdi umurumuzda değil.

Hiç düşünmeden hızlı hızlı...

· Yeşilçam'dan: Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

Tarık be abiiii...

· Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Pamuk tabii.

· Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

Hastasıyızzzzz!

· Nazım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

Nazım.

· Lorel mi, Hardy mi?

Lorel.

· Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Ayvalık.

Kaynak: Hürriyet