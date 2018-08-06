Almus Baraj gölünde su seviyesi düştü

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinde 4 metre düşüşle birlikte kıyı şeridinde yaklaşık 80 metre su çekildi.

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinde 4 metre düşüşle birlikte kıyı şeridinde yaklaşık 80 metre su çekildi.

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile değer katan Almus Baraj gölünde su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 80 metre düştü. Tarımsal sulamada maksimum olarak kullanılan baraj gölünde su seviyesinin 4 metre düşmesi nedeni ile kıyı şeridinde bulunan bazı kayalıklar karada kaldı. Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, baraj gölünde görselliği etkileyecek şekilde su seviyesinde düşüş yaşandığını kaydetti. Almus ilçesinde son iki yıldır su rezervini oluşturan kar yağışı almadığına dikkat çeken Başkan Arıkan, "DSİ'den aldığımız bilgiler, özelleştirilen HES firmasından aldığımız bilgilere göre 30 Nisan'dan itibaren Kazova'yı sulayan baraj gölümüzden maksimum sulama için su bırakılmakta. Tarımsal ürünlerin suya en fazla ihtiyaç duyduğu doruk noktada Ağustos ayındayız. Buradaki sulamanın getirdiği tüketimle birlikte baraj gölünde su seviyesinde 4 metrelik düşüş yaşanıyor. Bu su düşüşü geçtiğimiz yıllardaki mevsim ortalamaları ile eş değerdir. Endişe edecek bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Su seviyesindeki düşüş görsel olarak etkiledi

Almus Baraj gölünün en sığ olduğunu noktada 75-80 metre kıyı şeridinde suyun çekildiğini ifade eden Başkan Arıkan, "Esas ifade edilecek olan su seviyesindeki düşüşü belirtmek istiyorsak, bu 4 metrelik genelde su sathında düşüş kotunu söyleyebiliriz. Sadece görsel olarak suyun çekilmiş olması nedeni ile kuru bir görüntü olumsuzluğundan bahsedebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan, 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde 3 tribünde elektrik üretimi yapıldığı öğrenildi. Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959 - 1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj gölü 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor.