Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan skandal açıklama: Koronavirüsün yarısı Türkiye'den geldi
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan skandal açıklama: Koronavirüsün yarısı Türkiye'den geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Türkiye ile ilgili sözleri büyük tepki çekti. Türkiye'nin yüksek enfeksiyon bölgesi olduğunu öne süren Spahn, "Akraba ziyaretine veya tatile Türkiye'de gidenleri, dönüşte sınırda kontrol edeceğiz. Geçen yıl koronavirüs onlar yüzünden yüzde 50 arttı. Türkiye ile test-karantina anlaşması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs ile ilgili çeşitli medya kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantıları yaptı. Spahn, geçen yıl koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine gidenlerden geldiğini belirterek, "Bu yıl da test ve karantina mecburiyeti olacak" diye konuştu. Bu mecburiyet, Almanya ile AB'nin onayladığı aşıları yaptıranlara geçerli değil. Çin aşısı AB'de henüz onaylanmadığı için, bunu yaptıranlar, Almanya'ya gelme durumu olursa, yine test ve karantina yükümlülüğüne tabi olacak.

Başta ülkenin çok okunan tabloid gazetesi Bild olmak üzere, birçok yayına açıklama yapan Spahn, Almanya'da bu hafta sonundan itibaren normalleşmenin başlayacağını belirtti ve "İki – üç hafta içerisinde, bazı küçük bölgeler dışında yasaklar kalkacak" diye konuştu.

"ALMANYA'DA YÜZDE 50 ARTIRDILAR"

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'nin risk bölgesi olmaktan çıkarılmadığını belirten ve yüksek enfeksiyon bölgesi olduğunu vurgulayan Spahn, "Geçen yıl, ikinci dalga yaz tatilinden sonra başlamıştı" hatırlatması üzerine, "Evet, geçen yazdan öğrendik. Geçen yıl, Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleri ile Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde yüzde 50 oranında fazla vaka görüldü. Bu yıl engellememiz lazım" dedi.

Bu sözler, Almanya'da yaşayan Türklerle, zorunlu hal nedeniyle Almanya'ya vize alıp gelebilecekleri kapsıyor. Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına seyahat ve turizm için uygulanan vize yasağının şimdilik devam edeceği de bir anlamda teyit edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan skandal açıklama: Koronavirüsün yarısı Türkiye'den geldi
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn.

"TEST YAPTIRILMALI VE UYANIK OLUNMALI"

Sağlık Bakanı, Bild Gazetesi'nin "Akraba ziyaretlerine bir yasak mı gelecek?" sorusuna ise, "Hayır ama Türkiye ile bu yıl daha erkenden, gidiş-gelişler için bir test ve karantina anlaşması yapmak istiyoruz. Ve bu test mecburiyeti, Almanya tarafından geçen yıl olduğu gibi yine sınırlarda kontrol edilecek. Yurt dışı seyahatler konusundaki bu önlemler, salgının en son aşaması olacak. Test yaptırılmalı ve uyanık olunmalı. Aksi durumdaki her şey başarımızı suya düşürür" yanıtını verdi.

DİJİTAL AŞI PASAPORTU HAZIR

Bakan Spahn, konserlerin, müzik veya spor etkinliklerinin, tamamen dolu festivaller gibi olmayacağını ama mesafeli, hijyen ve maske kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilebileceğini de vurguladı.

Başta Almanya olmak üzere, 27 AB üyesi ülkede uygulanacak olan "Dijital Aşı Pasaportu"nun ise, haziran sonunda hazır olacağını belirten Spahn, şu an itibariyle üçüncü aşının gerekliliği konusunda bir şey söyleyemeyeceğini, bunun gerçekleşmesi durumunda bile en erken kış aylarında yaptırılabileceğini vurguladı.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan skandal açıklama: Koronavirüsün yarısı Türkiye'den geldi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
YASİN BOZKURT: eminim almanya chinden önce korona oldu sesiz gecirdi acik vermedi cok uyanik devlet icin buyuk bayram emekli parasi kasa da kaldi
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