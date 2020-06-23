Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına Türk siyasetçilerden tepki
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Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına Türk siyasetçilerden tepki

Almanya'da faaliyet gösteren Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, partisinin Mönchengladbach aday belirleme toplantısında Almanya'ya tepki gösterdi.

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına Türk siyasetçilerden tepki
23.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:54

Almanya'da faaliyet gösteren Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, partisinin Mönchengladbach aday belirleme toplantısında Almanya'ya tepki gösterdi. Yıldız, Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını eleştirerek, "Bu gerçekten Almanya'nın Türkiye'ye karşı yürttüğü çirkin bir siyaset" dedi.

Almanya'da Eylül ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına, tepki gösterdi.  "Türkiye, Avrupa'da zaten açık ara önde, dünyada en güvenilir ülke durumunda. Türkiye, en az can kaybı veren ülke" diye konuşan Yıldız, " Hijyen ve kuralların iyi uygulandığı bir ülke olmasına rağmen, İtalya'ya İspanya'ya seyahat özgürlüğü açıklayan bir hükumet var. Almanya hükumeti, her yıl Türkiye'ye giden beş milyon turistin önünü kesmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

SEÇİM STARTINI MÖNCHENGLADBACH'TAN VERDİ

Almanya'da on yıl önce göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti'nde 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak yerel seçimler için, Mönchengladbach'ta aday belirleme toplantısı düzenledi.

'VATANDAŞLAR BİZE SAHİP ÇIKSIN'

Toplantının sonunda habercilere 13 Eylül'de yapılacak Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yerel seçimlerini değerlendiren Yenilik ve Adalet Birliği Partisi(BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Yaz tatili sonrası yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Seçimine dahil olacağımız kentlerin belediyelerinde iki, üç adayımızı kazandırmak ve mevcut olan 7 belediye meclis üye sayımızı, en azından ikiye katlamak istiyoruz. Son bir ay seçime asılacağız" ifadelerini kullandı.

'ALMANYA TÜRKİYE GİTMEK İSTEYEN ALMAN TURİSTLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısı ile ilgili Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Bu gerçekten Almanya'nın çirkin siyaseti. Türkiye, Avrupa'da zaten açık ara önde, dünyada en güvenilir ülke durumunda. En az can kaybı veren ülke durumunda. Hijyen ve kuralların iyi uygulandığı bir ülke olmasına rağmen, İtalya'ya İspanyaya seyahat özgürlüğü açıklayan bir hükumet. Oralar en fazla ölümlerin yaşandığı ülkeler, çok kayıplar verdiler, neredeyse on binlerce. Yasak olmasa da, hala Türkiye'ye seyahat uyarısı konuyor. Özellikle Türk vatandaşı olmayanlar erite ediliyor" sözleriyle Almanya hükumetini eleştirdi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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